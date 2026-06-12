12 de junio de 2026

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Ahora Camuzzi nos pasa la boleta por sus propias tasas

11 minutos atrás Fm Alpha

Si bien es un gasto que la empresa tiene como algo propio, la distribuidora decidió colocar este ítem en la factura de energía de gas a todos los usuarios.

Del detalle nuevamente se dio cuenta “alguien de abajo”, Biviana García Monteavaro, una vecina comprometida que publicó en su red social al notar este abuso por parte la concesionaria de distribución de gas en gran parte del país.

Con este criterio, y si no se toman cartas en el asunto, el día de mañana la empresa distribuidora de agua podría estar usando la misma teoría. Algo para seguir de cerca y que resonará en el Concejo Deliberante en la próxima sesión seguramente.

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