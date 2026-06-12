Lotería solidaria este domingo a beneficio de Aphogard

Será el próximo domingo 14 de junio a partir de las 15:30hs. en el salón del Sindicato de Luz y Fuerza, Avda. Sarmiento 460. «Los esperamos a todos para disfrutar de una tarde en familia con mucha diversión», indica la nota que enviaron a nuestra redacción integrantes de la Asociación para el Hogar de Personas con Discapacidad (APHOGARD). La entidad, con la colaboración de comercios locales, pondrá en marcha nuevamente un evento que nos recuerda las loterías familiares de otrora y que busca compartir una tarde de domingo diferente.

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