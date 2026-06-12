La Buena Noticia: la UBA suma un hospital escuela especializado en salud mental en asociación con la Ciudad y la fundación de exalumnos

Con la articulación de la Fundación 1821, la organización de exalumnos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el gobierno de la ciudad y la Facultad de Psicología de esa casa de estudios firmaron un convenio para el lanzamiento de un hospital escuela con un doble objetivo: que los egresados de la institución puedan realizar sus prácticas profesionales supervisadas y que el sistema sanitario porteño sume servicios de salud mental. El edificio, ubicado sobre la calle Hidalgo 1067, en el barrio de Caballito, ya está en plena remodelación. Esperan terminarlo para diciembre próximo e inaugurarlo antes de fines de año. Según las estimaciones, permitirá realizar 100.000 prestaciones anuales. En el inmueble funcionaba antes la sede histórica de la Dirección General de Salud y Asistencia Social de la UBA, donde los estudiantes solían realizar el examen de salud, un trámite obligatorio en cualquier carrera. En 2022 fue cedido por el rectorado a la Facultad de Psicología y, en 2024, el Consejo Directivo aprobó la creación de este hospital que ahora consiguió financiamiento. El gobierno de la ciudad, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, es el encargado de adaptar el inmueble para su funcionamiento como hospital. La obra de refacción y puesta en valor, que abarca una intervención total de 1360 metros cuadrados, se adjudicó mediante licitación pública por $2.912.678.038. En tanto, la Facultad de Psicología de la UBA pondrá a disposición la estructura edilicia, su capital académico, profesional y científico, y prestaciones de salud para los porteños. En el marco del convenio, brindará asistencia especializada a personas derivadas de programas de la Ciudad, con especial foco en poblaciones en situación de vulnerabilidad social. Aspiran entonces a que la red pública de salud mental se vea, así, fortalecida a partir de la articulación con una institución académica de referencia. “El convenio es a diez años o hasta que se termine de pagar de acuerdo con las prestaciones otorgadas. Cada consulta tendrá un valor que está especifícado en un nomenclador en el marco del convenio”, precisó Paula Quattrocchi, profesora de la Facultad de Psicología y secretaria de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación de la UBA. La atención en los 28 consultorios proyectados en los tres pisos del edificio será ambulatoria y, en caso de requerir derivaciones, se harán a la red de hospitales de la ciudad. Según explicaron, la facultad cobrará una tarifa mínima por las prestaciones, en un esquema similar al de la Facultad de Odontología. La excepción serán los pacientes derivados por la Ciudad, cuyos tratamientos se descuentan del financiamiento acordado entre ambas partes, de acuerdo con ese nomenclador, mientras esté vigente el convenio.

Fuente: La Nación

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