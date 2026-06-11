Viviendas: luego de su viaje a La Plata, el intendente Blanstein dará una conferencia de prensa

Desde el Área de Prensa de la Municipalidad de Las Flores se dio a conocer en la noche del jueves que, luego de las gestiones realizadas en la ciudad de La Plata por el intendente municipal, Prof. Fabián Blanstein, respecto al estado actual del sorteo de viviendas llevado a cabo el pasado 4 de junio, se continuará con reuniones virtuales de trabajo junto a funcionarios de los distintos organismos provinciales. «Entendemos la importancia de llevar tranquilidad y certidumbre a los vecinos a través de los medios. Por este motivo, el intendente brindará una conferencia de prensa en el día de mañana viernes —en horario a confirmar—, donde dialogará con los medios y brindará detalles del encuentro con las autoridades del Instituto de la Vivienda, Escribanía General de Gobierno, y el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano», indica el comunicado dado a conocer hace minutos.

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