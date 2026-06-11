11 de junio de 2026

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El Taladro sumó experiencia en un nuevo Torneo Pre-Federal

3 horas atrás Fm Alpha

El verde culminó en la noche del miércoles su participación en la presente edición del certamen que lo tuvo como uno de los integrantes de la zona 3 de la Subregión Sur junto a Oro Verde (Saladillo) y Alumni (25 de Mayo). A sabiendas que la posibilidad de la clasificación a cuartos de final no era nada fácil ya que debía ganar por una amplia diferencia, el conjunto florense terminó cayendo como local 2-0 ante Oro Verde (clasificado) en el estadio «27 de abril». Pese a la derrota, el joven plantel que dirige Gonzalo Aparicio sumó buena experiencia. Ahora El Taladro deberá cambiar rápidamente el chip y pensar en la final de ida del Torneo Apertura que se disputará el próximo domingo a las 15:30hs. ante Ferro en el estadio «Orestes Propato» del CEF Nro. 6.

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