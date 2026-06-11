El Taladro sumó experiencia en un nuevo Torneo Pre-Federal

El verde culminó en la noche del miércoles su participación en la presente edición del certamen que lo tuvo como uno de los integrantes de la zona 3 de la Subregión Sur junto a Oro Verde (Saladillo) y Alumni (25 de Mayo). A sabiendas que la posibilidad de la clasificación a cuartos de final no era nada fácil ya que debía ganar por una amplia diferencia, el conjunto florense terminó cayendo como local 2-0 ante Oro Verde (clasificado) en el estadio «27 de abril». Pese a la derrota, el joven plantel que dirige Gonzalo Aparicio sumó buena experiencia. Ahora El Taladro deberá cambiar rápidamente el chip y pensar en la final de ida del Torneo Apertura que se disputará el próximo domingo a las 15:30hs. ante Ferro en el estadio «Orestes Propato» del CEF Nro. 6.

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