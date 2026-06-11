1° Conversatorio de Acompañamiento Terapéutico: «Acompañar es convertir lo difícil en posible»

Los alumnos del curso que se dicta en aulas del Centro de Formación Profesional Nro. 402 invitan a la comunidad al 1er. Conversatorio de Acompañamiento Terapéutico que tendrá lugar este jueves 11 de junio a las 18hs. en el Aula 1 de la Secretaría de Educación (Avda. Gral. Paz y Alem). «Será más que nada un espacio de encuentro, reflexión e intercambio sobre discapacidad, inclusión, neurodivergencias y el importante rol del Acompañante Terapéutico», explicó esta mañana a la 91.5 la instructora del curso, Johanna Arévalo. «Vamos a escuchar también experiencias, vivencias y miradas de familias, promoviendo el diálogo, el respeto por las diferencias y la construcción de una comunidad más inclusiva», indicó finalmente.

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