BM – jueves 11 de junio

SE FIRMÓ UN ACUERDO DE PRÁCTICAS DE TURISMO CON EL INSTITUTO DE FORMACIÓN N° 152 En la jornada de ayer se realizó la firma del Acuerdo de Prácticas entre la Municipalidad de Las Flores y el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 152. Este convenio permitirá que los estudiantes de la Carrera de Turismo puedan aplicar los contenidos a través de visitas a campo, relevando los distintos modelos de negocio, evaluando viabilidad comercial, asesorando a los prestadores y entregando una devolución con sugerencias y mejoras estratégicas. El encuentro, que se llevó a cabo en el Salón de Actos de la Escuela Normal, donde funciona la institución, contó con la presencia del intendente Fabián Blanstein y funcionarios de distintas áreas municipales; Marcela Ferrari, Inspectora Jefa Distrital y demás inspectores, autoridades educativas, alumnos y profesores de las distintas carreras que se dictan en el instituto y Prestadores Turísticos Locales, quienes formaran parte de la iniciativa. Se trata de un paso muy importante para la educación de nuestra ciudad, ya que es la primera vez que se dicta esta carrera que dará como resultado futuros profesionales que podrán desarrollarse en el sector. Durante la jornada, se llevó adelante además la presentación del viaje de estudios que se hará a Salta y Jujuy y la entrega de certificados.

OPERATIVO ESPECIAL DE LIMPIEZA Desde la Subsecretaria de Equipamiento y Operaciones, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, se comunica que este sábado 13 se realizará un Operativo Especial de Limpieza en la zona comprendida por Av. Vidal, Av. Cruz Marqués, Colectora Jorge Newbery y Av. Independencia. Se informa a la comunidad que en esta ocasión se recolectarán ramas y restos de poda, pasto, hojas, no así sobrantes domiciliarios como muebles, colchones, etcétera. El operativo se llevará a cabo a partir de las 7 horas y se extenderá hasta las 13 horas.

JUEGOS BONAERENSES 2026: CON BASQUET, CESTOBALL, PESCA, AJEDREZ, BONAERENSES EN CARRERA Y FÚTBOL TENIS SE INICIÓ LA ETAPA LOCAL La Secretaría de Deportes comunica que el lunes 8 de junio, en el gimnasio del Centro de Educación Física N° 6, se puso en marcha la instancia Local de los Juegos Bonaerenses 2026. Accedieron a la fase Regional:

Básquet 3×3: Matías Santillán Barros, Elias Tucci, Juan Cruz Borda y Santiago Corti (Sub 14); José Ignacio Luján, Juan Bautista Pereyra, Vicente Santángelo y Teófilo Guerendiain (Sub 16); Bautista Patronelli, Bautista Onraita, Nahuel Mendoza Torres y Tomás Maldonado (Sub 18), Antonia Córdoba, Irina Loggia, María Celia Felice e Isabela Cardoso (Sub 14); Katarina Berasain, Juan Dierickx, Coralí López Facchinat y Antonia De Franco (Sub 16); Martina Angelello, Manuela Juanateguy, Josefina Giménez y Manuela Guerendiain (Sub 18).

En Cestoball 3×3: Antonia De Franco, Mía Rodríguez, Coralí López Facchinat y Juana Redondo (Sub 15); Martina Angelello, Manuela Juanateguy, Josefina Giménez y Manuela Guerendiain (Sub 18). El martes 9, en la laguna del Parque Plaza Montero, debido a que no hubo captura, el certamen de Pesca de la categoría Sub 18 (ambos sexos) se definió por sorteo, logrando el primer lugar Martina Angelello, en tanto que Luis María Repetto y Francisco Couselo quedaron como primer y segundo suplente, respectivamente.

El miércoles 10: en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, en Ajedrez: Morena Depetrini (Sub 14), Delfina Maciel Galmes (Sub 16), Lara Vitale (Sub 18), Ciro Branchesi Gómez (Sub 14), Juan Ignacio Barreto (Sub 16), Bautista Pires (Sub 18) y Román Eluchanz (Libre). Asimismo, en el Parque Plaza Montero se disputó la disciplina Bonaerenses en Carrera, donde se impusieron Valentino Dodaro y Catalina Ametrano, y de esta manera accedieron directamente a la final Provincial que se desarrollará en Mar del Plata. El jueves 11, en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, en Fútbol Tenis: Lucía Palacios y Puente (Sub15), Ignacio Elgue y Bautista Sacchetti (Sub 15) y Pilar Tibiletti y Francesca Folini (Sub 18). El viernes 12, en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner” se disputará la eliminatoria de Fútbol Tenis Sub 18 masculino.

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