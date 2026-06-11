Corte programado de ABSA este sábado

(foto ilustrativa) ABSA informa que este sábado 13 de junio se realizarán trabajos sobre la cañería de agua interna del tanque elevado local. Las tareas demandarán la interrupción total del suministro de agua a toda la localidad por un plazo de seis horas y se estima que comiencen a las 03:00 am. Los trabajos fueron programados durante el sábado y en ese horario para evitar el impacto de la afectación en las actividades cotidianas de la localidad, sobre todo en las instituciones educativas. Por todo lo descrito, se solicita a las personas usuarias reservar el agua a su alcance y cuidar las mismas disponiendo sólo para consumo e higiene personal evitando tareas no esenciales hasta la normalización del servicio. Se recuerda que la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram. A nivel local, los números son: Oficina Las Flores (Guardia): 45-1723, Oficina Comercial: 45-2771.

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