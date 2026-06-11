Esos «Díaz» felices: Ferrocarril Roca clasificó a cuartos de final del Pre-Federal

Racing de Bavio, con enorme dignidad futbolística y a pesar de estar eliminado de antemano del torneo de la Federación Bonaerense Pampeana, le ganó anoche por 2 a 0 a Unión Vecinal Etcheverry y este resultado favoreció a los ferroviarios de Las Flores. El equipo de nuestra ciudad, tras la gran victoria del equipo de General Mansilla que juega en la Liga de la Costa Atlántica, terminó primero en el Grupo 4 y ahora jugará la etapa de cuartos de final del torneo del Consejo Federal de AFA.

(Por Flavio Iacomini)

Todavía resuenan en las huestes ferroviarias los gritos del triunfo del equipo florense, cuando el pasado miércoles 3 de junio, con dos goles del marcador central Facundo Díaz en tiempo de descuento (minutos 91 y 97), le ganaba por 2 a 1 a Racing de Bavio en su estadio 27 de abril de las avenidas Avellaneda y Alfredo Vidal.

Ese triunfo de la anterior semana, lo ubicó a Ferro en el primer lugar de la tabla de posiciones de la zona 4, pero la salvedad indicó que al terminar de jugar en su grupo su clasificación corría peligro.

Unión Vecinal Etcheverry, con 6 unidades, viajó anoche a Bartolomé Bavio para poder sumar y ganarle al equipo de Juan Cruz Candina su lugar clasificatorio.

Esto finalmente no ocurrió porque Racing de la localidad de General Mansilla, partido de Magdalena, con soberbia hidalguía futbolística, se olvidó que ya estaba eliminado del certamen y seguro por también por recordar viejas “rencillas” con su rival, obtuvo una resonante victoria por 2 a 0 que le dio a Ferrocarril Roca la posibilidad de clasificar en primer lugar en la fase inicial del Pe Federal y de paso dejar eliminado al conjunto de Etcheverry, equipo platense que juega en la Liga Chascomunense de Fútbol.

Con los ocho equipos clasificados después de la jornada futbolística de anoche, ahora solo resta saber quién será el rival de Ferrocarril Roca en los cuartos de final de un certamen clasificatorio para el último Federal del Interior (cambiará de nombre y modalidad de juego) 2026-2027.

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