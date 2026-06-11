Cooperativa Eléctrica: nuevo contrato de concesión con la Municipalidad de Las Flores

Con orgullo informamos a nuestros asociados y a toda la comunidad de Las Flores que el Gobierno Municipal promulgó la Ordenanza N.º 3695, mediante el Decreto N.º 832 del 30 de abril de 2026, que otorga a la Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. la concesión exclusiva para la distribución de energía eléctrica en todo el Partido de Las Flores por un nuevo período de 25 años con la posibilidad de 2 renovaciones por 30 años más. Esta importante decisión reafirma la confianza depositada en nuestra Cooperativa y en el trabajo que, desde hace más de nueve décadas, desarrollamos junto a nuestros asociados para garantizar un servicio esencial para el crecimiento y desarrollo de nuestra comunidad. La ordenanza, enmarcada en la legislación provincial y nacional vigentes, brinda previsibilidad y respaldo institucional para continuar realizando inversiones, mejorando la infraestructura eléctrica y fortaleciendo la calidad del servicio. Este logro es el resultado del compromiso sostenido de generaciones de consejeros, trabajadores y asociados que han construido una Cooperativa sólida, eficiente y profundamente comprometida con el desarrollo local. Renovamos así nuestra responsabilidad de seguir trabajando con los valores del cooperativismo, pensando en el presente y proyectando el futuro energético de Las Flores. Gracias a cada asociado por acompañarnos en este camino.