11 de junio: hoy se celebra el Día del Vecino

El Día del Vecino se celebra en la Argentina el 11 de junio de cada año. La efeméride nació como una propuesta de Romeo Raffo Bontá, quien impulsó el festejo por su propia cuenta. Tras su muerte, la jornada fue oficializada por las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bontá era un habitante de Villa del Parque, quien dedicó toda su vida a promover los valores propios de la convivencia de los individuos en sociedad. Fue el presidente de la Asociación Vecinal de Villa del Parque y, desde esta institución, impulsó la celebración del Día del Vecino en 1946. Para esto, tomó la segunda fundación de Buenos Aires (realizada por Juan de Garay en 1580) como punto de referencia. La efeméride se festejó durante varios años de forma autogestiva e independiente. En 1959, cinco años después de la muerte de Raffo Bontá, la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires emitió una ordenanza con el objetivo de continuar lo iniciado por este vecino porteño.

Fuente: La Nación

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