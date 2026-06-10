Pedro Chervero de Motora Campus: “Nos interesa darle foco a los chicos y herramientas para que encuentren su vocación”

Pedro Chervero el coach creador de “Motora Campus” estuvo en los estudios de LA RADIO conversando con Ernesto “chino” Varela. Motora Campus, tiene como objetivo inicial, orientar vocacionalmente al alumno, y dale herramientas para el desarrollo tanto en la etapa de estudios, como así también luego de su egreso:

“La idea de este proyecto es orientar a los jóvenes y darles herramientas, porque hoy con la tecnología vivimos en un mundo muy disperso, a los jóvenes les dificulta encontrar su foco y proyecto de vida…Este es un espacio integral de formaciones que le sirvan para salir a la cancha. Como puede ser; poder de las relaciones, motivación y otras como negociación, innovación y creatividad, toma de decisiones etc… La idea es que los jóvenes emprendedores puedan transitar ese espacio y a partir de ahí puedan adquirir esos conceptos de aplicación directa…Es un poco ver el estado en que se encuentra la persona que quiere progresar en la vida adquiriendo valores y ver cuál es el desafío, la necesidad que tiene y el programa que se aplica. Esto no viene a reemplazar la educación formal y tradicional, sino que lo complementa…Con todo el crecimiento de las redes sociales y la AI, la educación como la conocemos viene a veces sin estas nuevas propuestas, serán talleres gratuitos todos los jueves cada 15 días en la Escuela Dante…”

Sobre el papel que juega la institución, dijo: “La Dante solo nos facilitó el espacio para toda la comunidad, está abierto para jóvenes de los dos últimos años de la secundaria y también para adultos. Desde exámenes hasta entrevistas laborales son de aplicación directa a la vida cotidiana. Hay otros programas relacionados a finanzas y su administración. Empezando a conocer un presupuesto, cómo determinar un precio. Conceptos que a todos nos hubiera gustado aprender cuando éramos jóvenes. Todo se volcará en programas interactivos ya que la lectura se va perdiendo con el tiempo, habrá videos y juegos para que de manera intuitiva adquieran estos conceptos…en estos talleres, el joven empieza a determinar de a pocos sus prioridades, hay un programa justamente que habla de eso, de la variedad de negociaciones y estrategias…”

Sobre los alcances del proyecto, dijo: “Este proyecto lo venía pensando hace unos años y decidimos implementarlo ahora. Nos gustaría expandirlo a la región. La plataforma está a punto de darse a la luz…nos interesa darle foco a los chicos y herramientas para que encuentren su vocación…Hoy con internet se puede llegar a cualquier lado. Como dije, estas habilidades no reemplazan a la secundaria, universidad, la aceleran y potencian. Esto es abierto a la comunidad, emprendedores, jóvenes y cualquier persona que quiere adquirir herramientas para mejorar uno mismo…”

Chervero en el final remarcó: “Los talleres presenciales son cada 15 días de 18 a 20:30hs, será conciso, la idea es transmitir conocimientos, como oradores estoy yo porque me encantan todos estos temas y programas que contienen audio, contenido audiovisual, videos, podcast. En Las Flores hoy está en promoción, sin cargo. Mañana jueves haremos la presentación formal de todos los programas. Allí cada uno podrá ver entre las categorías lo que verdaderamente les podría interesar. Cuanto antes uno descubra lo que le gusta y puede ser útil tendrá las herramientas para su progreso…” Decía.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A PEDRO CHERVERO

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