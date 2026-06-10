Sorteo de viviendas: el intendente Blanstein viaja este jueves a La Plata

En continuidad con las acciones que viene desarrollando el intendente Fabián Blanstein desde el pasado jueves 4 de junio se ha concretado la presentación formal de las respectivas notas en las cuales se expone lo ocurrido en el sorteo y se solicitan instrucciones para la resolución del tema ante las autoridades del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano del Instituto de la Vivienda – I.V.B.A. y de la Escribanía General de Gobierno, todos organismos provinciales. El contenido de estas misivas, que ya había sido adelantado vía contacto telefónico el viernes 5 de junio, originó la formación de expedientes administrativos en las citadas dependencias. Asimismo, se envió a estas entidades provinciales material audiovisual de los distintos momentos del desarrollo del sorteo público para colaborar en la toma de las decisiones que se evalúen. El intendente Blanstein mantiene contacto permanente, a la espera del dictamen legal y la resolución inminente de las áreas mencionadas del Gobierno de la Provincia. Con la firme intención de seguir bien de cerca este tema tan trascendente para nuestra comunidad y acelerar las soluciones respectivas, el intendente municipal viajará mañana a la ciudad de La Plata, lugar donde mantendrá un encuentro con los funcionarios responsables.

Fuente: Prensa Municipalidad Las Flores

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