Torneo Pre-Federal: El Taladro va por la clasificación a la siguiente fase

Desde las 20:30hs. en el estadio «27 de abril» y con transmisión de FM Alpha el equipo que dirige Gonzalo Aparicio será local esta noche ante Oro Verde (Saladillo) por la 4ta. y última fecha de la zona 3 de la Subregión Sur. Vale aclarar que en las últimas horas la Federación Bonaerense Pampeana le otorgó al equipo florense los tres puntos luego del encuentro suspendido en 25 de Mayo ante Alumni por falta de garantías ya que el club veinticinqueño no pudo cubrir los costos que demandaba la presencia policial en el campo de juego. Ante este panorama, El Taladro reúne 4 puntos (-1) mientras que Oro Verde tiene 7 (+4) por lo que el verde deberá ganar y hacerlo por una diferencia de tres goles para pasar de ronda.

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