10 de junio de 2026

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«Boca te abriga»: La Peña Xentenario Azul y Oro se suma a la iniciativa

6 horas atrás Fm Alpha

Boca Juniors, a través de sus filiales y peñas en todo el país, presentó la campaña «Boca te abriga» invitando a todos los socios e hinchas en general a unirse para llevar abrigo, solidaridad y el corazón de Boca a quienes lo necesitan. En la peña local ubicada en Pueblos Originarios y Santamarina se recibirán donaciones durante los próximos días. Al respecto, la 91.5 habló con Federico Massaro, presidente de la Peña «Xentenario Azul y Oro», quien afirmó que «es una campaña federal ya que el club siempre se dedica a acciones de este tipo. Esta vez pensando en la llegada del invierno la propuesta es acercar ropa de abrigo, frazadas, mantas, gorros, medias, etc. Nosotros vamos a estar en la sede de la peña inclusive el fin de semana». En otro orden, Massaro habló sobre las actividades de la peña local, que crece en cantidad de socios. «La peña siempre tiene presencia de los integrantes de la Comisión. Por una cuota mensual, se pueden acercar y ver los partidos en pantalla gigante con un servicio disponible de cantina y parrilla. Y sobre todo viviendo el sentimiento de nuestro amado club».

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