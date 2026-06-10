BM – miércoles 10 de junio

MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN CONTRA ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Desde la Secretaría de Salud Pública se recuerdan a la comunidad las Medidas Generales de Prevención contra Enfermedades Respiratorias. Es importante mantener la higiene de manos, la higiene respiratoria, no concurrir a instituciones laborales, educativas o recreativas ante la presencia de síntomas y la aplicación de la Vacuna Antigripal o de otras vacunas, según corresponda.

MUESTRA Y PRESENTACIÓN DE LIBROS EN EL MUSEO HISTÓRICO La Dirección de Museos y Archivo de Las Flores invita a la comunidad a participar de la presentación de la muestra “50 años entre la ausencia y la Memoria”, que se realizará este miércoles 10 de junio a las 18:30hs., en el Museo Histórico “Alfredo R. Almada”.

La actividad, impulsada desde la Secretaría de Educación y Cultura, se desarrolla en el marco de los 50 años del golpe de Estado en Argentina y propone un espacio de encuentro y reflexión en torno a la memoria, la historia reciente y las marcas que estos procesos dejaron en nuestra comunidad. La propuesta incluirá una instalación museográfica vinculada a las ausencias producidas por el terrorismo de Estado y una muestra fotográfica de sitios de memoria de la ciudad realizada por Rocío Joanteguy. Además, la escritora y docente rauchense María Alba Fabiana Betti presentará sus libros, vinculados a historias de su comunidad y a la construcción de memoria colectiva.

JUEGOS BONAERENSES: CONTINÚA LA INSTANCIA LOCAL La Secretaría de Deportes informa que sigue adelante esta semana la fase local de los Juegos Bonaerenses 2026. El lunes 8 de junio, a las 9 horas en el gimnasio del Centro de Educación Física N° 6, tendrá lugar la eliminatoria de Básquet 3×3 y Cestoball 3×3 (todas las categorías; femenino y masculino). El jueves 11, a las 9 horas en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner” habrá Fútbol Tenis (Sub 15 y Sub 18 femenino y Sub 15 masculino) y el viernes 12, en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner” a las 9 horas: Fútbol Tenis (Sub 18 masculino).

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