BM – sábado 31 de agosto

JUEGOS BONAERENSES 2024: CLASIFICADOS PARA LA FINAL DE MAR DEL PLATA EN CULTURA Ayer viernes en la ciudad de Azul, se llevó a cabo la Etapa Regional de Juegos Bonaerenses edición 2024, con una gran participación de la delegación florense en distintas disciplinas culturales. Lograron el pasaporte a la Final Provincial, que se disputará en la ciudad de Mar Del Plata:

– Ana Paula Torres y Fermina Fernández en Arte Circense

– ⁠María Inés Alanís en Cocineros Bonaerenses-Postre, Adultos Mayores

– ⁠Alma Nuñez en categoría Cuento, Sub 15

– ⁠Noelia Rosales, Florencia Ferrando, Karen Coronel y Juan Carlos Díaz en Danza Teatro PCD

– ⁠Alejandra Coda y José Orlando en Danzas Folclóricas, Adultos Mayores

– ⁠Eva Hijano y Rubén Dierickx en Teatro, Adultos Mayores

– ⁠Renata Bullilaqui en Pintura, Sub 15

– ⁠Ariadna Pedernera y Tomas Davant en Danzas Folcloricas, Sub 18

– ⁠Nahuel Porcella en Malambo, Sub 18.

Es válido de destacar también que fueron varios los participantes de nuestra ciudad que si bien no logaron clasificar para la final, obtuvieron resultados importantes. La Secretaría de Deportes y Cultura felicita a la delegación florense por su compromiso y dedicación en su participación de carácter regional de Juegos Bonaerenses 2024.

