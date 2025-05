BM – viernes 16 de mayo

JUEGOS BONAERENSES: SE EXTIENDE LA INSCRIPCIÓN HASTA EL 25 DE MAYO La Secretaría de Deportes y Cultura informa que hasta el domingo 25 de mayo se amplía la inscripción para participar en los Juegos Bonaerenses 2025. Por informes dirigirse a la Secretaría de Deportes (Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”); Dirección de Cultura (Av. Gral. Paz 570) o a la Dirección de Adultos Mayores (Av. San Martín 480), en el horario de 8 a 13. Asimismo, quienes deseen interiorizarse de los diferentes aspectos relacionados al evento, podrán ingresar a la página de Juegos Bonaerenses 2025 https://juegos.gba.gob.ar/

LLEGA LA MUSICA DE JOSÉ SIMÓN AL TEATRO ESPAÑOL CON ARTISTAS FLORENSES INVITADOS Mañana sábado 17 a las 21 horas en el escenario de la sala del Teatro Español se presentará el prestigioso músico jujeño José Simón, en un evento donde además habrá artistas florenses invitados. José Simón, nacido en Humahuaca, traerá a Las Flores su música norteña. Con cinco discos en su haber y una importante trayectoria como artistas y productor, el humahuaqueño mostrará en su presentación todas las cualidades que hicieron que sus acordes se fusionen entre el folclore tradicional argentino y lo contemporáneo. Taquiraris, cuecas, bailecitos, todos ritmos propios de la región andina de nuestro país, sonarán en la sala del Teatro Español en una jornada donde se espera que el público se acerque para compartir esta nueva y excelente propuesta. La venta de entradas para poder disfrutar del espectáculo musical de José Simón se realiza en la boletería del Teatro, en avenida Carmen 614, en el horario de 9 a 12 horas.

AJEDREZ: SE DISPUTARÁ EL TORNEO “LEONARDO DANIEL GARCÍA” La Escuela Municipal de Ajedrez, que dirige el profesor Mario Orlando, organiza el domingo 18 de mayo en el Club Juventud Deportiva el Torneo “Leonardo Daniel García”, en memoria del recordado ajedrecista de nuestra ciudad. La actividad se pondrá en marcha a las 10 horas y se contará con la participación de jugadores de Saladillo, 25 de Mayo, Junín, Bragado, Carlos Casares, Pehuajó, Bolívar, La Madrid, Azul, Rauch, General Belgrano, Ranchos, Cañuelas y Las Flores, quienes competirán en las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 15, Sub 18 y Libre. Se empleará el Sistema Suizo a 7 rondas de 12 minutos, más 3 segundos por movida, y se entregarán premios a los cinco primeros de cada división, además de la mejor Dama, mejor Local y mejor Senior.

HOCKEY: “LOS MATUNGOS” RECIBEN A UNIÓN AZULEÑA EN LA CANCHA DEL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL La cancha del Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner” será escenario del encuentro que protagonizarán el domingo 18, a partir de las 10 horas, la primera división masculina de Las Flores Hockey y Unión Azuleña, en el marco de la cuarta fecha del campeonato que organiza la Liga de Hockey de Azul.

Por otro lado y posterior al mencionado encuentro, el elenco de nuestra ciudad jugará un amistoso frente al mismo final, ya que los jugadores florenses Federico Lahitte, Pablo Roncoli, Lucas Barale, Guido Achilli y Agustín Mariejhara integrarán el plantel azuleño que el 22 de Mayo participará en el Torneo Nación de Hockey Social en Mar del Plata. La entrada es libre y gratuita, y habrá servicio de cantina (desayuno y almuerzo).

ATLETISMO: NEHUÉN SANTILLÁN CONCENTRÓ CON LA SELECCIÓN JUVENIL DE FADEPAC Nehuén Santillán, integrante de la Escuela Municipal de Atletismo Inclusivo, y su profesora Fernanda Negrete formaron parte de la concentración de la Selección de Atletismo Juvenil FADEPAC, que se llevó a cabo días atrás en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) de CABA. En la oportunidad, se hicieron evaluaciones de las distintas pruebas que realiza cada atleta, y además se confeccionaron dobles jornadas de entrenamientos, con miras al Nacional Juvenil y como preparativo para el Parapanamericano Juvenil de Santiago de Chile 2025.

About The Author