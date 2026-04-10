10 de abril de 2026

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BM – viernes 10 de abril

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IMPORTANTE REUNIÓN CON AUTORIDADES DE LA UBA PARA NUEVAS PROPUESTAS DE EDUCACIÓN EN LA CIUDAD Desde la Municipalidad se continúan realizando gestiones para generar nuevas propuestas de educación superior que puedan dictarse en nuestra ciudad. En este marco, el intendente Fabián Blanstein, la secretaria de Educación y Cultura, Silveria Giménez y el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Martín Boggini, mantuvieron una reunión con el subsecretario de Diplomaturas y Capacitaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Hernán Piotti López, entre otras autoridades.
En la reunión, se manifestó el compromiso para desarrollar Cursos de Capacitación, Trabajos de Investigación, Asistencia Técnica, Asesoramiento técnico y otras actividades así como también la tramitación de Convenios Marco y Específico entre las instituciones. Estas acciones son de importancia dado que permitirán la posterior apertura de Diplomaturas para la formación en metodologías y tecnologías, al fin de fortalecer los equipos dedicados a la actividad alcanzada en el ámbito del distrito y la región.

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