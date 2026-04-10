La Buena Noticia: Santa Cruz lanza un nuevo esquema petrolero para reactivar la producción y apuntalar el empleo

La Buena Noticia: Santa Cruz lanza un nuevo esquema petrolero para reactivar la producción y apuntalar el empleo1 minuto de lectura
Santa Cruz puso en marcha un nuevo esquema para revitalizar su industria hidrocarburífera, con una propuesta que combina incentivos para las empresas, mayores controles del Estado y una meta central: recuperar producción, atraer inversiones y generar empleo. El programa, presentado por el gobernador Claudio Vidal bajo el nombre “Más Producción y Trabajo en el Sector Hidrocarburífero”, marca un cambio en la relación entre la provincia y las operadoras, al establecer que cualquier beneficio estará atado al cumplimiento efectivo de planes de inversión y actividad adicional. El acuerdo fue formalizado en Río Gallegos con la participación del ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, y de los principales referentes de las compañías petroleras que operan en Santa Cruz.
Fuente: Energíaon