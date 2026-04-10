La Buena Noticia: Santa Cruz lanza un nuevo esquema petrolero para reactivar la producción y apuntalar el empleo

Santa Cruz puso en marcha un nuevo esquema para revitalizar su industria hidrocarburífera, con una propuesta que combina incentivos para las empresas, mayores controles del Estado y una meta central: recuperar producción, atraer inversiones y generar empleo. El programa, presentado por el gobernador Claudio Vidal bajo el nombre “Más Producción y Trabajo en el Sector Hidrocarburífero”, marca un cambio en la relación entre la provincia y las operadoras, al establecer que cualquier beneficio estará atado al cumplimiento efectivo de planes de inversión y actividad adicional. El acuerdo fue formalizado en Río Gallegos con la participación del ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, y de los principales referentes de las compañías petroleras que operan en Santa Cruz.

Fuente: Energíaon

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