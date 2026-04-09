Emilia Duche de Cabaña “La Josefina” logra el primer premio en Palermo

El reconocimiento se dio en la “Expo Nuestros Caballos” en una competencia clasificatoria llevada a cabo la semana pasada en el predio que tiene la institución en el barrio de Palermo. El certamen clasificatorio le dará un lugar en la gran exposición internacional en el mes de julio. De esta manera, Emilia acompañada de su hermana Carola logra el pasaporte para mostrar sus habilidades principalmente basados en la mansedumbre del animal. Por esto conversamos un momento con los protagonistas.

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