La Promo 2026 estrenó sus buzos de egresados

En medio de bombos, platillos, redoblantes, humo de bengala y sobre todo mucha alegría, la Promo ’26 estrenó este viernes la indumentaria que los identifica como futuros egresados. Como es costumbre, la presentación oficial se realizó esta mañana en el patio de cada escuela ante la presencia y los aplausos del resto del alumnado, docentes, directivos y familiares. Al igual que en el UPD, hubo previa concentración de nuestros estudiantes en el veredón de Plaza Mitre. De ahora en más, los egresados se lucirán con sus buzos para cada evento que lleven adelante mientras esperan con ansias su día, allá por septiembre.

About The Author