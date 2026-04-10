Concejo Deliberante: pasó una nueva sesión ordinaria

Con variados temas tratados sobre tablas se desarrolló en la tarde-noche del jueves la primera sesión ordinaria del mes de abril en el salón «Dr. Oscar Alende». Entre lo más destacado fue aprobado un convenio para la red eléctrica (infraestructura) en los barrios 72 viviendas y 50 viviendas. «Se podrá así seguir avanzando en la realización de las viviendas mencionadas y tiene que ver con un trabajo muy importante del gobierno municipal y el ministerio», indicó el concejal Rogelio Díaz (Bloque Todos X Las Flores). Sobre este punto, el concejal Bernardo Lemma (Bloque LLA) manifestó que «si bien aprobamos este convenio queremos hacer notar que no se tiene acceso al proyecto que está en ejecución cosa que es fundamental porque hemos detectado, por ejemplo, que en el barrio de 50 viviendas se observa una red de distribución en baja tensión». En otro orden, se aprobó un Proyecto de Comunicación del Bloque Adelante Las Flores sobre estado situación canal 17 de octubre. «Volvemos a reiterar este pedido en momentos en que los vecinos de ese sector se encuentran muy preocupados ante la falta de mantenimiento», expresó la edil Emilce Berecochea. Entre los Proyectos de Ordenanza, pasó a Comisión de Legislación una solicitud del bloque oficialista para la obligatoriedad del acceso gratuito agua potable en lugares de práctica de deportes. Al respecto, el concejal Román Caputo sostuvo que «basamos este proyecto luego de algunas situaciones vividas en algunos complejos deportivos. Lo que se pide el acceso a agua de red fundamentalmente».

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