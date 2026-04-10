10 de abril de 2026

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Fútbol de inferiores: se juega este sábado la tercera fecha

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23 minutos atrás Fm Alpha

(ver cronograma de partidos) Desde las 10hs. se jugará este sábado la tercera fecha del fútbol local en las categorías Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub- 17 y Reserva en diferentes escenarios. En el predio del club El Hollín, el «carbonero» recibirá la visita de Barrio Traut. Por otro lado, en cancha de Juventud Unida, el local esperará a Atlético. En el predio «Héctor Cuburú» de Avda. Independencia, El Taladro enfrentará a Ferro. Se recuerda que el valor de la entrada es de 5.000 pesos. La actividad seguirá el domingo con los encuentros de Fútbol Femenino y Primera División.

 

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