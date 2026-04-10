10 de abril de 2026

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Primer izamiento de banderas en el Centro Vasco «Loretako Euskaldunak»

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11 minutos atrás Fm Alpha

El Centro Vasco florense invita a la comunidad al primer izamiento de la bandera argentina e ikurriña que tendrá lugar este sábado 11 de abril a las 8:30hs. en la Plaza «Euskal Herria», ubicada en Rosario Vera y Alcorta. La ikurriña es la bandera del País Vasco, diseñada por Sabino y Luis Arana en 1894 originalmente como símbolo de Bizkaia. La misma está compuesta por un aspa verde (independencia/roble de Gernika) y una cruz blanca (cristianismo) sobre fondo rojo (pueblo vasco). Oficializada en 1936, prohibida por Franco, fue legalizada en 1977 y es oficial desde 1979.

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