El regreso de los astronautas de Artemis II: a qué hora será y cómo verlo en vivo

La cápsula Orión de la misión Artemis II descenderá este viernes 10 de abril de 2026 a las 21:07 (hora de Argentina) frente a las costas de San Diego, California, tras completar 10 días de viaje y una órbita lunar histórica. El evento podrá seguirse en directo a través de múltiples canales, con opciones tanto en inglés como en español.

A continuación, el detalle de las plataformas de transmisión según categoría:

Canales oficiales de la NASA

-NASA+ (aplicación oficial de la agencia)

-Canal de YouTube de la NASA

-Portal web: nasa.gov/nasatv

Plataformas de streaming

-Amazon Prime Video

-Netflix

-Roku

-Cadenas de habla hispana en Estados Unidos

-Telemundo

-Univision

La cobertura comenzará dos horas antes del amerizaje, según confirmó la NASA. Estas alternativas permiten acceder a la transmisión en tiempo real del descenso y el rescate, con programación especial para el público hispano en los principales canales latinos del país. La NASA detalló que el descenso implicará una fase crítica, con temperaturas superiores a 2.500 ℃ y una breve interrupción de las comunicaciones cuando la cápsula atraviese la atmósfera a casi 40.000 km/h.

Fuente: Infobae

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