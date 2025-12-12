BM – viernes 12 de diciembre

LLEGA LA 2ª EDICIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE TATUAJES LAS FLORES 2025 La 2ª edición de Las Flores Tattoo Expo Internacional 2025 se desarrolla desde hoy viernes 12 y también durante el sábado 13 y domingo 14. El lugar de encuentro será el gimnasio del CEF N° 6 y el público podrá asistir de 12 a 22 horas con entrada libre y gratuita. Organizado por el artista y tatuador Ruda Melo, con colaboración de la Municipalidad, el evento contará con la participación de tatuadores y expositores de distintos países (Reino Unido, El Salvador, Brasil, Venezuela, Bolivia, entre otros) y provincias de Argentina, y ofrecerá intervenciones en vivo, stands institucionales, de emprendedores y patio de comidas. Además, la convención permite impulsar el turismo y el desarrollo económico local, beneficiando a la gastronomía, alojamientos y comercios de la ciudad.

JORNADA A BENEFICIO EN MARCO DE LA GALA ANIVERSARIO DE “EL MALACARA” Este domingo 14 de diciembre a las 19 horas en la sala del Teatro Español y en el marco de la gala conmemorativa de los 15 años de la creación del Centro Cultural El Malacara, se realizará un encuentro artístico cultural y solidario de importancia.

La jornada será a beneficio de Ciro López, el niño de nuestra ciudad que en breve será intervenido quirúrgicamente.

Es importante destacar que la Municipalidad de Las Flores, contribuye con el evento a beneficio, con el aporte de la locación y con cuestiones operativas ligadas al espectáculo. La entrada de la gala por el 15º Aniversario de El Malacara, a beneficio de Ciro López, tendrá un costo de $5.000.

CONCIERTO DE FIN DE AÑO DEL CORO POLIFÓNICO MUNICIPAL El domingo 14 de diciembre a las 21 horas en el Salón Rojo, el Coro Polifónico Municipal de Las Flores que dirige el profesor Miguel Ángel Polito, brindará a la comunidad un Concierto de Fin de Año. La agrupación de voces florense durante todo el 2025 realizó diferentes actividades y participó de numerosos conciertos: fue coro anfitrión de las tres ediciones anuales del Encuentro de Coros Ciudad de Las Flores y sus Parajes Rurales, eventos que se desarrollaron en nuestra ciudad durante los meses de septiembre, octubre y noviembre; además los coreutas locales, en distintos momentos, también viajaron a otras ciudades para formar parte de espectáculos musicales, lugares donde demostraron todo el trabajo que realizan y la dedicación y el compromiso que asumen en todas sus actuaciones corales. El concierto de fin de año del Coro Polifónico Municipal en el Salón Rojo será libre, abierto y gratuito para toda la comunidad.

RENATA LLULL Y NICOLÁS STUER EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN MUSICAL FLORENSE La Dirección Municipal de Cultura continúa en su labor de promoción y desarrollo de los artistas locales y este fin de semana le dará acción a la interesante propuesta del Taller de Producción Musical Florense dirigido por el profesor David “Chicky” Noguera. Renata Llull de 12 años de edad y Nicolás Stuer de 13 recién cumplidos, serán los protagonistas de la próxima presentación del mencionado Taller, un espacio que le brinda a los solistas vocales e instrumentales la posibilidad de ingresar a un estudio de grabación para poder proyectar sus propias producciones.

Renata y Nicolás son primos y desde muy pequeños empezaron a asistir al Taller de Ensamble Musical. Nicolás comenzó tocando la guitarra y después se animó al canto, mientras que Renata se inició cantando y después la guitarra fue el instrumento musical que la acompaña en todos sus acordes. El Taller de Producción Musical Florense brinda a los artistas locales la posibilidad de proporcionarles las pistas musicales necesarias creadas y grabadas dentro del programa de 30 horas estipuladas. Allí se incluye en la tarea: post producción, arreglo musical, grabación, mezcla y master, por lo que el artista se encuentra con un trabajo de alta calidad y de manera gratuita. Este domingo 14 de diciembre a las 19 horas en la plataforma digital Youtube, se publicará esta gran producción de Renata Llull y Nicolás Stuer, para que pueda ser disfrutada por toda la comunidad.

El link para poder observarla es: https://youtu.be/wQTW69QsuvI

