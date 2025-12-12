12 de diciembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Investigadores británicos sustituyen hasta un 33% del cemento en el hormigón con conchas marinas, reduciendo un 36% las emisiones

1 minuto de lectura
5 minutos atrás Fm Alpha

Un hallazgo que sorprende incluso a quienes llevan años siguiendo la evolución de los materiales de construcción sostenibles. El equipo de la University of East London confirma que las conchas marinas abandonadas pueden convertirse en una pieza clave para reducir las emisiones del cemento, sin comprometer demasiado las prestaciones que exige la industria. La noticia llega en un momento tenso. El cemento sigue siendo responsable de cerca del 7% de las emisiones globales. Una cifra que pesa, porque el sector apenas consigue reducirla al ritmo que pide la ciencia. Por eso, cualquier alternativa creíble que disminuya su impacto tiene toda la atención. El estudio demuestra que las conchas de vieira trituradas en polvo fino pueden sustituir parte del cemento y actuar además como relleno. La mezcla mantiene su resistencia dentro de los márgenes que pide el sector, y en algunos casos incluso mejora la estructura interna del material gracias al alto contenido en carbonato cálcico.

Fuente: EcoInventos

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Exitosa operación a Ciro

9 horas atrás Fm Alpha
4 minutos de lectura

Dorronsoro post concejal: “A veces se muestran algunas cuestiones que no conducen a nada en función de la mezquindad política”

10 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Las Leoncitas golearon a China por 3-0 y son finalistas del Mundial Junior de hockey

1 día atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Investigadores británicos sustituyen hasta un 33% del cemento en el hormigón con conchas marinas, reduciendo un 36% las emisiones

5 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Exitosa operación a Ciro

9 horas atrás Fm Alpha
4 minutos de lectura

Dorronsoro post concejal: “A veces se muestran algunas cuestiones que no conducen a nada en función de la mezquindad política”

10 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Eduardo D’Agostino: «Se busca normalizar la situación en el circuito de karting»

11 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.