Investigadores británicos sustituyen hasta un 33% del cemento en el hormigón con conchas marinas, reduciendo un 36% las emisiones

Un hallazgo que sorprende incluso a quienes llevan años siguiendo la evolución de los materiales de construcción sostenibles. El equipo de la University of East London confirma que las conchas marinas abandonadas pueden convertirse en una pieza clave para reducir las emisiones del cemento, sin comprometer demasiado las prestaciones que exige la industria. La noticia llega en un momento tenso. El cemento sigue siendo responsable de cerca del 7% de las emisiones globales. Una cifra que pesa, porque el sector apenas consigue reducirla al ritmo que pide la ciencia. Por eso, cualquier alternativa creíble que disminuya su impacto tiene toda la atención. El estudio demuestra que las conchas de vieira trituradas en polvo fino pueden sustituir parte del cemento y actuar además como relleno. La mezcla mantiene su resistencia dentro de los márgenes que pide el sector, y en algunos casos incluso mejora la estructura interna del material gracias al alto contenido en carbonato cálcico.

Fuente: EcoInventos

