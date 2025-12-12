11 de diciembre de 2025

Exitosa operación a Ciro

2 minutos atrás Fm Alpha

Después del diagnostico dado hace casi 2 meses atrás, donde había que practicarle una delicada operación en su cabecita, hoy fue el día de un antes y un después. Ciro fue operado ingresando a la sala a las 8 de la mañana donde un equipo de profesionales por casi 5 horas llevaron a cabo la intervención de extrema delicadeza.

“Los medico conformes, la cirugía fue muy tranquila, estamos muy contentos, con mas oxigeno pero es el comienzo de un camino largo, hay muchas cosas para hacer y médicos de todos lados, lo más difícil fue el día de hoy. Muchas gracias por preocuparse, hoy se sintió la buena energía de la gente…” comentaba su tía Erica a FM ALPHA.

En redes sociales los familiares escribieron:

Nuestro pequeño gigante ya salió de su operación. La operación fue un éxito. Muchísimas gracias a cada persona que lo puso en su oración y buenos deseos. Este enanito tiene que esta 48 hs. en terapia y de a poco ir recuperándose, pero vamos que ahora es pasito a pasito. Te amamos chicho de nuestras vidas…!

