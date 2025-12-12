Dorronsoro post concejal: “A veces se muestran algunas cuestiones que no conducen a nada en función de la mezquindad política”

Diciembre es momento de balances y seguramente mas para los concejales que dejan su mandato. Por esto, conversamos a horas de dejar su banca con el ex legislador Federico Dorronsoro.

“Todos los temas que están en el tapete de la discusión del ciudadano pude transmitirlo, poner mi granito de arena, generar alguna idea para que algo cambie o se modifique. En lo personal intenté darlo todo representando a la gente y en eso me siento conforme. Ahora, cada ciudadano que me votó podrá decir si hice bien o no las cosas en función de las expectativas que tenían para conmigo. Esta etapa me sirvió para salir un poco de mi profesión, salir a la calle y exponerme, decir lo que pienso, dar alternativas…”

Pensabas que el HCD iba a tener este folklore:

“Creo que el HCD podría haber transformado más cosas hablando más directamente. Al necesitar consensos, votos, etc. se hace más burocrático y más lento a eso a uno lo atormenta, a veces se muestran algunas cuestiones que no conducen a nada en función de la mezquindad política. Siempre voté en función de lo que represente al ciudadano que llevaba las problemáticas y en función a mis valores y no por una cuestión política meramente para ganar o generar algo con alguna intención política del día de mañana, nunca me terminé de sentir un político si bien hice política y campaña, mi contacto de la gente y mi postura es más del ciudadano con reclamo que ser una persona meramente política…”

Sobre lo que le quedó pendiente, respondió: “¿Qué me quedó pendiente? Pude haberme postulado nuevamente a concejal pero hay que oxigenar las personas, tener ideas nuevas. Casi todo gira a los mismos temas de hace 20 años. Por ejemplo, tuve en mis manos el Plan Quinquenal del candidato a intendente de mi padre y son las mismas problemáticas de hoy. Cuando uno pone su granito de arena, intenta modificar ciertas cosas, volver a ser concejal para plantear los mismos temas es enquistarse en el lugar de lo cual soy enemigo, el HCD no tiene tanto peso político porque el ejecutivo desoye muchas ordenanzas, no las hace cumplir, hay un montón de ordenanzas que por más que estén no se cumplen. Y hablamos de leyes que rigen a la ciudad. Tener la mayoría ha permitido frenar reclamos de larga data y que son genuinos. Hay cuestiones que son urgentes como por ejemplo el tránsito. Comienza con una decisión política pero lo que es ordenanza o implementación se charló y se discutió…Hay cuestiones que son urgentes y a veces se hacen mesas para esto o lo otro y cuando ve la productividad es cero. Es más la sordera del Ejecutivo que el peso que no puede lograr el HCD. Sin ser agresivo no han cambiado las formas. Cuando se hizo cargo el intendente Gelené lo hizo en un momento difícil del país, es cierto. Se dieron herramientas sociales como planes trabajar, pero no supieron resolver como salir de eso y terminó generando un municipio muy grande y una situación donde la mitad de Las Flores si no son jubilados con salarios muy bajos, son municipales con salarios bajos y el poder adquisitivo en la ciudad es muy corto y hace que haya poca actividad económica…Les molesta que uno se compare con ciudades vecinas, más allá del contexto nacional complejo y Las Flores es más compleja que ciudades a la redonda. Se hizo una fórmula que no se modificó con el tiempo por eso es bueno la alternancia, a tal punto de que en la última campaña, uno ha hecho propuestas, y si alguien hace una propuesta si es buena -uno no es dueño de la verdad- pero cuando algo no funciona, tomala, modifícala, creo que en los últimos 20 años fueron iguales, entonces esa estaticidad, hace que no haya desarrollo en Las Flores… ”.

Sobre su participación en la elección en el 2023, donde no le alcanzó para llegar al ejecutivo, dijo:

“A mi me quedó un proyecto, me tomé la campaña política con toda la seriedad, quizás no alcanzó, pero di todo, generé un proyecto, veremos en dos años qué posibilidades hay de retomar el proyecto, me deja una visión de una ciudad diferente, ahora uno hace una pausa, veremos dentro de dos años que posibilidades hay de llevar a cabo ese proyecto que puede quedar obsoleto, también entendí y tomé dimensión del tamaño de la municipalidad cuando uno hizo campaña, uno tiene que estar bien de salud mental, salud física, tiene que tener capacidad para poder decir, atiende este proyecto, y tiene que tener la gente que te siga, si dentro de dos años tengo la gente que me apoya para poder trabajar, y la gente que acompaña con el voto, el proyecto modificado a la actualidad, si hay posibilidades voy a intentar hacerlo porque quiero ver una ciudad diferente a la que tengo hoy…”

