Eduardo D’Agostino: «Se busca normalizar la situación en el circuito de karting»

(foto archivo) Luego de la reunión que mantuvieron días pasados algunos concejales de diferentes bloques políticos con allegados al automovilismo local para trabajar en proyectos superadores para el circuito de karting -actualmente ubicado en el predio del Parque Plaza Montero- la 91.5 habló este jueves con Eduardo D’Agostino, ex presidente de Las Flores Automóvil Club, quien participó de dicho encuentro en el salón «Dr. Oscar Alende». «Te podría decir que se ha conformado una suerte de Comisión Normalizadora junto a otros ex integrantes de LFAC que, a partir de una intención de relocalizar el circuito por parte del Concejo Deliberante a través de una ordenanza que está en Comisión actualmente, intercambió algunas ideas y proyectos futuros para que se reactive el deporte motor».

