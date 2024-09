BM – viernes 13 de septiembre

CHARLA SOBRE DEPORTE ADAPTADO La Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaría de Deportes y Cultura, destaca la charla sobre Deporte Adaptado que brindaron Fernanda Negrete y Patricia Del Giovannino en el Centro Educativo para la Producción Total N° 37 de Rosas. Las representantes de la mencionada área, se refirieron el pasado miércoles a las disciplinas paracanotaje, natación y atletismo, remarcando la importancia que significa la actividad física y cómo se desarrollan las prácticas, aportando conocimientos y experiencia.

VACUNACIÓN A EMPLEADOS MUNICIPALES Desde la Secretaría de Salud junto al vacunatorio del Hospital Las Flores, se está realizando vacunación y refuerzos de esquemas en empleados municipales. En esta ocasión se está haciendo recorrido con vacunas doble adulto y hepatitis B. Es de vital importancia mantener las vacunas al día para evitar futuras enfermedades. Prevenir es la mayor premisa para tener una población sana. Recordamos que el vacunatorio del Hospital Zonal General Las Flores se encuentra abierto de 7 a 17hs.

VIGILANCIA NUTRICIONAL DESDE LA SECRETARÍA DE SALUD El equipo de nutrición de la Secretaría de Salud Pública, comenzó con la tarea de vigilancia nutricional de niños en los centros de promoción comunitaria de nuestra ciudad. Esta importante implementación, tiene como propósito identificar oportunamente y de manera precoz, a niños con riesgo de sufrir algún cuadro de desnutrición, sobrepeso u otra problemática que pudiera surgir en la realización de estos estudios programados. Las Lic. en nutrición Juliana Calandrelli y Julieta Onraita son las encargadas de llevar adelante esta vigilancia.ç

DESTACADA VISITA DE PALEONTÓLOGOS AL MUSEO FLORENTINO AMEGHINO El Museo de Ciencias Naturales Florentino Ameghino recibió la visita de tres reconocidos especialistas en paleontología: el Dr. Alfredo Zurita y el Dr. Francisco Cuadrelli, expertos en gliptodontes del CECOAL – UNNE – CONICET (Centro de Ecología Aplicada del Litoral – Universidad Nacional del Nordeste) de Corrientes, y el Dr. Ricardo Bonini del INCUAPA – CONICET – UNICEN. Los visitantes fueron recibidos por el director, el Prof. Ezequiel Milicich, y por Roberto Paoletti. Durante la visita, recorrieron tanto las salas de exposición como los depósitos del museo, donde se resguarda parte del patrimonio paleontológico de la institución. Uno de los momentos más destacados fue la observación del Panochthus florensis, un fósil clave de nuestra colección, que además es una especie única hasta el momento y fue bautizada en honor a la ciudad de Las Flores. Este fósil pertenece a la megafauna que habitó la región pampeana hace miles de años.

A JUGAR AL TEJO EN LAS OLIMPIADAS JUVENILES FLORENSES La etapa deportiva 2 de las Olimpiadas Juveniles Florenses llega a su cierre con una jornada muy especial: este sábado 14 de septiembre a partir de las 14:30hs, jóvenes y adultos mayores compartirán una tarde inolvidable de tejo en el Centro Tejista Florense, ubicado en Av. Pellegrini y Moreno. Es una gran oportunidad para disfrutar de la competencia amistosa entre generaciones, donde el deporte une y se celebran los valores de respeto y compañerismo. Te invitamos a ser parte de este encuentro único, alentando a los equipos mientras vivimos una tarde de diversión en comunidad.

JUEGOS BONAERENSES: FIORELLA PROPATO SAN MARTÍN Y MAITÉN GIACOIA PUENTE

CLASIFICARON EN PADEL La Secretaría de Deportes y Cultura felicita a la dupla integrada por Fiorella Propato San Martín y Maitén Giacoia Puente por ganar la fase regional de padel de la categoría Sub 16 correspondiente a los Juegos Bonaerenses, que se desarrolló ayer en General Alvear. Las florenses desplegaron un muy buen nivel a lo largo del certamen y en el encuentro definitorio superaron a General Alvear, logrando así una plaza para disputar la final provincial desde el lunes 28 de octubre hasta el sábado 2 de noviembre en Mar del Plata. Por otro lado, Santino Propato San Martín y Valentín Valdés (Sub 16), Lucila Larregina y Agustina Luchini (Sub 14), Simón Rivarola y Nehuén Giacoia Puente (Sub 14), y Lautaro Mundet y Valentino De Benedetto (Sub 18) también cumplieron una gran actuación, teniendo en cuenta que fueron superados en la final.

