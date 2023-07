BM – viernes 14 de julio

TRANQUERAS CONECTADAS: REUNIÓN INFORMATIVA EN LA ESCUELA 15 DE “EL GUALICHO” La Dirección de Asuntos Agropecuarios perteneciente a la Secretaria de Desarrollo Productivo y Sustentable informa que ayer se realizó una reunión informativa en la Escuela Primaria N° 15 de «El Gualicho» en marco del programa “Tranqueras Conectadas”. Del encuentro participó la directora de la institución, Carla Pellejero; vecinos y vecinas; estudiantes y familias de la comunidad de la Escuela. Durante la reunión se conversó sobre los objetivos de Tranqueras Conectadas y se comentó que se inicia la colocación de chapas patentes en el Cuartel 2. Desde el área, agradecen a la Escuela Primaria 15 la posibilidad de realizar el encuentro allí con este fin.

ENTREGA DE MÁS DE 400 TABLETS DEL PROGRAMA “CONECTANDO CON VOS” DEL ENACOM El próximo lunes 17 de julio a las 10.30 horas en el Club Juventud Deportiva, más de 400 florenses recibirán Tablets que llegan a partir de gestiones realizadas ante el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) mediante el programa “Conectando con Vos”. En un trabajo de articulación entre las Secretarías de Educación, de Desarrollo Humano – a través del área de Juventudes y también de las Direcciones de Adultos Mayores y Discapacidad – y otras dependencias municipales, se realizará esta primera entrega de dispositivos tecnológicos en nuestra ciudad. En esta instancia se entregará a los beneficiarios en marco de este Programa, el cual tiene como objetivo promover el desarrollo digital y el acceso a la conectividad. Durante la jornada, se contará con la presencia de las autoridades que harán entrega de los dispositivos.

CAPACITACIÓN SOBRE ACTUALIZACIÓN EN MATERIA PREVISIONAL El director de Personal, Claudio Del Giovanino, y el responsable de la Oficina local del Instituto de Previsión Social (IPS) y delegado previsional del municipio, Juan Pablo Falasco, participaron de la capacitación brindada por el IPS y Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires, sobre «Actualización en Materia Previsional para Trabajadores y Trabajadoras Jubilables bajo la Ley N° 14.656”. Cabe consignar que los 27 municipios que participaron de esta jornada, que se llevó a cabo en Mar del Plata, corresponden a la Regional V del Instituto de Previsión Social. El responsable de llevar a cabo la disertación por parte del Instituto de Previsión Social fue Alfredo Gallego, director del Área de Análisis y Codificación de Cargos. En tanto, por parte de Fiscalía de Estado fue el subsecretario administrativo en Materia Previsional y Derechos Humanos, Dr. Fabián Stacchiotti.

JUEGOS BONAERENSES: TENIS DE MESA Y PATÍN A LA FINAL PROVINCIAL DE MAR DEL PLATA La Secretaría de Deportes informa que el miércoles 12 y ayer se desarrolló en Bolívar la eliminatoria de Patín Artístico y Tenis de Mesa, respectivamente, en el marco de la fase regional deportiva de los Juego Bonaerenses 2023. En Patín Artístico, Mía Merceré (Segunda “C”, 13 años) y Uma Polito (Cuarta “C”, 12 años) ocuparon la primera ubicación, mientras que en Tenis de Mesa se impusieron Bautista Sacchetti (Sub 14), Valentino De Benedetto (Sub 16), Oriana De Benedetto (Sub 18) e Ignacia Goñi (Universitaria), clasificando a la final provincial que se llevará a cabo desde el viernes 15 hasta el miércoles 20 de septiembre en Mar del Plata. Mañana en Azul habrá Canotaje y, luego de las vacaciones de invierno, la actividad se reanudará en la mencionada ciudad con Fútbol 11 masculino Sub 14.

VACACIONES DE INVIERNO EN LAS FLORES: CONOCÉ TODAS LAS ACTIVIDADES QUE VAS A PODER DISFRUTAR Llegan las Vacaciones de Invierno a Las Flores y desde la Secretaría de Cultura tenemos propuestas para toda la familia. Del 16 al 29 de julio podrán disfrutar de música, títeres, teatro, circo, clases abiertas, actividades deportivas y bibliomovil, en diferentes espacios de la ciudad. Conoce la programación día a día. Todas las actividades para niñeces son abiertas y gratuitas. ¡Los esperamos!

PROPUESTAS TURÍSTICAS PARA ESTAS VACACIONES DE INVIERNO La Secretaría de Desarrollo Productivo, a través del área de Turismo, comunica las actividades propuestas para estas Vacaciones de Invierno en el partido de Las Flores.

Cronograma:

Visitá Pardo

Sábado 15, domingo 23 y viernes 28 de julio.

Podés llevar tu equipo de mate y tu vianda o almorzar en la pulpería “Bar la Vieja Estación”.

Actividad libre y gratuita.

Cupos limitados, reservá tu lugar al WhatsApp de Turismo 2244-506975.

Salida 10 horas y llegada 17 horas desde la Municipalidad de Las Flores (Av. Rivadavia y Av. San Martín).

Observamos juntos nuestra fauna

Jueves 20, jueves 27 y sábado 22 de julio.

Podés llevar tu cámara, celular, lapicera y si sos experto los binoculares.

Actividad libre y gratuita.

Cupos limitados, reservá el lugar al WhatsApp de Turismo 2244-506975

Nos encontramos en el “Vagón de Tren de la Laguna” a partir de las 15 horas (duración 1 hora aproximadamente).

Conocé nuestro centro cívico

Sábado 29 de julio.

Recorré nuestra iglesia, la Municipalidad, la Plaza Mitre y otros sitios históricos.

Actividad libre y gratuita.

Reservá el lugar al WhatsApp de Turismo 2244-506975.

Nos encontramos en la Municipalidad de Las Flores (Av. Rivadavia y Av. San Martin) a partir de las 11 horas (duración 1 hora aproximadamente).

Conocé nuestra ciudad pedaleando

Sábado 22 de julio.

Disfrutá de una recorrida en bici por las calles de la ciudad.

Actividad arancelada.

Reservá el lugar al WhatsApp de Turismo 2244-506975.

Nos encontramos en la Plazoleta de Alte. Brown y Belgrano a partir de las 14 horas (duración 2 horas aproximadamente).

Observación al cosmos en Pardo

Domingo 23 y viernes 28 de julio.

Conocimiento astronómico, en una jornada consciente y coherente.

Al atardecer en Pardo.

Reserva tu lugar al WhatsApp 11 2338-2743.

Actividad arancelada.

Observación al cosmos en la Laguna

Todos los días de vacaciones de 18 a 20 horas.

Contemplá el firmamento a simple vista, con una charla sobre el cielo nocturno, y observación a través de un telescopio.

En el Parque Plaza Montero.

Reserva tu lugar al WhatsApp 11 2338-2743.

Actividad arancelada.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram