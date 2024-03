BM – viernes 15 de marzo

IMPERDIBLE MUESTRA DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS ANTIGUAS El próximo domingo 24 de marzo de 18 a 21 horas en el Salón Blanco del Palacio Municipal, la Secretaría de Deportes y Cultura, en forma conjunta con el coleccionista Jorge González, presentará una destacada exhibición de cámaras fotográficas que tienen entre 50 y 120 años de antigüedad. Ninguna de las cámaras está restaurada y todas muestran los signos normales del desgaste por el paso del tiempo. Jorge González sostiene que su colección rinde homenaje a los miles de trabajadores e ingenieros que, durante más de cien años, han diseñado y producido cámaras y equipos que sentaron las bases y las normas de la fotografía del presente. Estas reliquias tecnológicas transportarán al espectador a épocas pasadas, una conexión entre la fotografía y la historia. Acompañarán la muestra de cámaras antiguas de Jorge González, fotografías de Eduardo Dubor relacionadas con la historia de Las Flores y de nuestro país. Con entrada libre y gratuita, se invita a toda la comunidad a presenciar esta exhibición de equipos gráficos que Jorge González con pasión logró coleccionar durante años.

SIN MOSQUITO NO HAY DENGUE: ES IMPORTANTE INTENSIFICAR LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Desde la Secretaría de Salud Pública se recuerda la importancia de intensificar las medidas de prevención para evitar enfermedades como el dengue, entre otras. A tener en cuenta para los viajantes a CABA, EL CONURBANO, LA PLATA Y ALREDEDORES:

– Uso de repelente y ropa clara que cubra los miembros superiores e inferiores en su totalidad.

– En caso de síntomas compatibles acercarse al centro de salud más cercano y evitar automedicarse.

Asimismo, para evitar los criaderos de mosquitos, es fundamental mantener la prevención en nuestras casas, barrios, lugares de trabajo.

Durante todo el año, especialmente en esta época, es clave:

VACIAR, GIRAR, TAPAR, DESECHAR todos los objetos que acumulan agua, tanto en el interior como en el exterior de las viviendas, así el mosquito no tiene dónde colocar sus huevos para reproducirse.

Los síntomas de estas enfermedades son:

– Fiebre y dolor de cabeza

– Dolor articular o muscular

– Sarpullido o erupción en la piel

– Dolor detrás de los ojos

– Náuseas o vómitos

– Dolor abdominal

Ante la presencia de síntomas: beber abundante agua, no automedicarse y consultar en los centros de salud.