Trabajos de la ONG Rieles del Salado para mantener y conservar el patrimonio ferroviario

Con una inversión incalculable en esfuerzo físico y económico por mantener viva las vías férreas desde Las Flores hasta Jeppener, conversamos con Alberto Capenti miembro integrante de la ONG Rieles del Salado.

“Recién arrancamos el pasado fin de semana debido a las altas temperaturas, gente de vacaciones, etc. Dispuestos a darle duro porque hay mucha vegetación, también con cuidado por el tema del dengue…sabemos a qué nos exponemos y todos tenemos familia…próximamente salimos a trabajar más frecuentemente, en este tiempo de lluvia el pasto creció mucho, la idea es avanzar desde Newton hasta la ruta 29, ver si está despejada la zona de Rosas que estaba en arreglo para pasar hacia Las Flores, ese sector está pendiente porque hubo obras y materiales que quedaron arriba de las vías…queremos estar lo más cerca de nuestra ciudad….si hacemos lo que hacemos que no es poco es porque queremos darle continuidad y salir desde Las Flores con la traza, conseguir un coche motor para seguir con el sector en Belgrano, la limpieza la hacemos nosotros y ad honorem y no contamos con personal extra para acelerar los tiempos, a pesar de los 3 años y pico seguimos con ganas como el primer día, y limpiar hasta Altamirano…” Por otro lado acotó: “estuvimos conversando de los altos costos, lo que influye, ya juntarnos es un costo grande, vamos a pensar en volver al bono contribución, algún espectáculo para juntar fondos, sólo no podemos porque es mucho…lo conversamos a ese punto, cómo juntar fondos para reparar las máquinas, lo que está en movimiento se usa, se desgasta, se rompe, el combustible, mecánico, esas cosas, no podemos gastar fortuna porque no tenemos, demasiado que le ponemos el hombro y los vehículos personales. Somos 16 de los cuales no todos pueden trabajar a full, uno se fue a vivir a España hasta el año que viene, otro tiene un compromiso un fin de semana, no todos podemos el mismo día. Está próxima una máquina de cortar pasto propulsada, tratamos de mecanizar porque el desgaste humano se siente, son muchos kilómetros que vamos haciendo y cansa mucho. Faltarán dos meses más y con una máquina motorizada nos permitirá avanzar porque no exponemos tanto el físico. También otra máquina que está por salir de un taller…estamos con maquinaria como para atacar el pasto más rápido y mejor, la motosierra sí se va a seguir usando para liberar pasillos que se van cerrando porque hay sectores que una zorra no puede pasar porque las ramas crecen y se juntan formando un tunel…ya sabemos cómo es el tema y con esa máquina podemos hacer limpieza y cortar ramas también en altura…No hay otra forma de hacer las cosas si no es con maquinaria. Hay que limpiar lo que teníamos limpio, digamos para hacerla operativa y continuar desde Newton hasta la ruta 29 con plantas que están sobre la traza, hay mucho tramo libre de plantas, llegando a Chas hay un enorme monte en medio de las vías de Acacio negro, es espinoso y podes hasta infectarte…son plantas de un grosor importante con espinas grandes, si el intendente de Belgrano nos ayuda será importante, cuando fuimos a la inauguración de la nueva estación de Ranchos, el intendente nos ofreció ayudarnos a sacar plantas que dan hasta Villanueva, pero todavía ni llegamos a Belgrano hay un tapón de Chas hasta Belgrano, si lo logramos el resto está casi limpio. El problema está desde Newton hasta Chas…quien quiera colaborar será muy bienvenido mientras tengas ganas de ponerle el lomo, de esto se trata, a esto nosotros lo hacemos para la sociedad, no buscamos lucrar con nada en forma particular…”

AUDIO DE LA ENTREVISTA A ALBERTO CAPENTI