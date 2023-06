BM – viernes 2 de junio

ASESORAMIENTO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GANADERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DESPOSTADERO OVINO EN PARDO Este jueves visitó nuestra ciudad el arquitecto Leonardo Aman de la Dirección de Ganadería del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. En marco de la jornada de trabajo, se recorrieron las instalaciones del inmueble que se refaccionará para habilitar allí el Ciclo 2 Ovino en Pardo.

El profesional fue recibido por Oscar Lómez y Olga Acosta integrantes de la Cooperativa El Vellón de Oro; la directora de Asuntos Agropecuarios, María Sol Vignasse; el delegado de Pardo, Lisandro Paggi y Daiana Schenone de la Secretaría de Obras Públicas.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR LA SEMANA DEL AMBIENTE El 5 de junio se conmemora el Día del Ambiente y desde la Subsecretaría de Ambiente y Espacio Público, perteneciente a la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, se prepararon diferentes propuestas para seguir incorporando buenas prácticas y cuidar nuestro mundo entre todos. Las actividades se desarrollarán de acuerdo al cronograma diagramado para toda la semana con charlas y acciones junto a diferentes exponentes, instituciones y organizaciones que encabezarán las propuestas.

NATACIÓN: SEGUNDA FECHA DE LA LIGA REGIONAL EN EL NATATORIO CLIMATIZADO MUNICIPAL “HUGO MAURO” La Secretaría de Deportes informa que mañana, a partir de las 9.30 horas, en el natatorio climatizado Municipal “Hugo Mauro” tendrá lugar la segunda fecha de la Liga Regional de Natación. En la oportunidad se aguarda el arribo de nadadores de Olavarría, Rauch, Laprida, Azul, Benito Juárez y Tandil, que competirán en estilos libre, pecho y postas combinadas. Cabe destacar que el equipo de competencia de nuestra ciudad se encuentra a cargo de los profesores Katherine Hormaechea, Agustín Distéffano y Jonathan Grecco, y en esta ocasión estaremos representados por: Pedro Riquelme (Preinfantiles “A”), Valentina Perazzo Iriarte, Juana Villa, Tomás Bidegain (Preinfantiles “B”), Candelaria Lemma González, Benjamín Lemma González, Santino Lemma González , Faustino Riquelme, Juana Fernández, Valentina Jacquet, Federica Díaz (Infantiles), Guadalupe Valerio, Macarena Espinosa (Infantiles Promocional), Domingo Scarpitti, Gonzalo Onzari, Miranda Palacios, Joaquín Maciel Soria (Menores Libres), Felipe Dahn, Antonia Palacios, Florencia Farfal, Elena Lecona (Cadetes Libres), Luca Branchesi Gómez, Delfina Antonelli Gigena (Cadetes Promocional), Dylan Bátiz (Juveniles Libre) y Julieta Altuna (Juveniles Promocional).

Por otro lado, el grupo de padres brindará un servicio de cantina y se cobrará una entrada a manera de colaboración.

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS OVINOS La Dirección de Asuntos Agropecuarios, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Productivo y Sustentable, informa que se encuentra abierta la convocatoria para la Presentación de Proyectos Productivos Ovinos, destinado a productores del sector en el marco de la Ley para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas Nº 25.422; a través del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. El plazo de presentación cierra el 10 de junio de 2023.

Se financiarán proyectos orientados a:

– Industrialización, comercialización e innovación tecnológica.

– Puesta en valor y modernización de instalaciones, equipamiento y pastura. Compra de perros protectores y/o alternativas de control de predadores.

– Aumento de stock y mejora genética.

– Proyectos sanitarios para control de enfermedades.

– Prefinanciación comercial para la compra de lana, carne v leche ovina.

– Entre otros destinos, sometidos al análisis de factibilidad por la Unidad de Ejecución Provincial de la Ley Ovina.

Los Aportes Reintegrables otorgados serán devueltos, en todos los casos, con interés a una tasa del 34.5 % anual y en hasta cinco cuotas anuales, con hasta dos años de gracia. En el caso de prefinanciación comercial, su vencimiento operará a los 12 meses a contar a partir de la fecha del acto de aprobación. Ante consultas e informes, dirigirse a la Dirección en Av. Manuel Venancio Paz 1114 o por WhatsApp al 2244 448030.

SEGUNDA CONVOCATORIA PARA EL “PROGRAMA DE FOMENTO A LA FRUTICULTURA BONAERENSE” La Dirección de Asuntos Agropecuarios, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Productivo y Sustentable, comunica que hasta el 16 de junio se encuentra abierta la segunda convocatoria para el Programa de Fomento a la Fruticultura Bonaerense del Ministerio de Desarrollo Agrario. El programa tiene como objetivo apoyar y fortalecer el desarrollo de la fruticultura bonaerense, y contribuir a la diversidad productiva sustentable y sostenible, a la generación de agregado de valor y al arraigo local. Está destinado a productores y productoras en proyectos colectivos que se inicien en la fruticultura; productores y productoras frutícolas con perfil agroecológico; asociaciones, cooperativas, escuelas agropecuarias y rurales, cooperadoras, organismos provinciales y/o municipales, entre otros. Quienes se inscriban recibirán hasta 100 árboles de las siguientes especies: Manzano, Peral, Membrillero, Frambuesa, Limonero, Mandarino, Naranjo, Kiwi, Duraznero, Ciruela, Cerezo, Pecan, Olivo. Además, estará disponible un aporte no reintegrable de hasta $150.000 para solventar los costos de implantación a través del Fondo Agrario, y se brindará acompañamiento técnico a través de material de difusión y capacitaciones. Ante consultas e informes, dirigirse a la Dirección en Av. Manuel Venancio Paz 1114 o por WhatsApp al 2244 448030.

JUEGOS BONAERENSES: CLASIFICADOS AL REGIONAL EN TENIS, NATACIÓN Y ACUATLÓN La Secretaría de Deportes informa que el pasado miércoles se llevó a cabo la fase local de tenis, natación y acuatlón, en el marco de los Juegos Bonaerenses 2023. En el Club de Tenis, los clasificados a la siguiente etapa fueron: Ignacia Goñi (Universitario single), Juana Rosso y Franchesca Robilote (Sub 16 doble), Melissa Carrozzi (Sub 14 single promocional), Gian Marco Vitale (Universitario single), Máximo Caputo (Sub 18 single promocional), Vladimir Leone (Sub 14 single promocional); Laureano Gérez y Pedro Dorronsoro (Sub 14 doble). Por otro lado, en el Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro” accedieron a la próxima instancia: en 50 metros libres: Miranda Palacios, Luca Branchesi (Sub 14); Martina Nicoliello, Dylan Bátiz (Sub 16); Sol Córdoba (Visual) y Enzo Cárdenas (Intelectual +17).

En 100 metros libres: Miranda Palacios y Luca Branchesi (Sub 14). En pecho: Luca Branchesi (Sub 14) y Julieta Altuna (Sub 18). En espalda: Luca Branchesi (Sub 14) y Florencia Farfal (Sub 16). En mariposa: Antonia Palacio (Sub 14)

En 200 metros libres: Delfina Antonelli Gigena (Sub 14), Agustina Caputo (Sub 16), Valentina Caputo (Sub 18), José Albarello (Adultos Mayores); Agustín Sandoval, Francisco Sandoval y Camila Cabral (Universitario).

En acuatlón: Delfina Antonelli Gigena, Felipe Dahn (Sub 14), Juana Paulé, Dylan Bátiz (Sub 16), Julieta Altuna (Sub 18), Camila Cabral y Agustín Sandoval (Universitario).

