BM – viernes 20 de febrero

EL INTENDENTE HABLÓ CON EL GOBERNADOR SOBRE LA FALTA DE EMPLEO A pesar que el dialogó entre el jefe comunal Fabián Blanstein y el máximo mandatario provincial Axel Kicilloff fue breve porque se dio dentro del contexto de un encuentro regional con productores, empresarios, comerciantes e intendentes, que se llevó a cabo el miércoles pasado en Lobos – donde el gobernador brindó una disertación general-, el intercambio entre las autoridades fue importante. En el momento de los saludos, el intendente pudo cruzar algunas palabras con el gobernador y hablaron sobre la preocupación de ambos funcionarios por la falta de trabajo, un hecho que Axel Kicilloff en su discurso oficial, como bien lo explicó, se agudizó notablemente desde el ingreso del gobierno libertario de Javier Milei a la presidencia de la Nación, donde en Las Flores, solo en el Parque Industrial, 500 florenses perdieron su trabajo. El gobernador le agradeció al intendente por su presencia en el encuentro y por preocuparse de la realidad de sus vecinos. El jefe comunal de nuestra ciudad, en este cónclave que se desarrolló en un espacio interior del parque de la Laguna de Lobos, también estuvo con la diputada nacional de Las Flores Agustina Propato, con quien dialogó sobre cuestiones vinculadas a este presente complejo para la producción y el empleo. Es importante subrayar que, durante las disertaciones de empresarios y comerciantes, el productor vitivinícola de La Blanqueada (Boer) Mauricio Propato, en representación de nuestro partido, explicó detalles de su emprendimiento, generó ideas y se explayó sobre el momento que está pasando su actividad. Acompañaron al intendente municipal Fabián Blanstein en su viaje a Lobos: el secretario de Producción, Cristian Chiodini; el director de Comercio e Industria, Pablo Aranda y el director de Unidad Intendente, Julián Fernández.

LO QUE DEJÓ COMO VALOR SOCIAL Y COMUNITARIO EL FIN DE SEMANA LARGO DE CARNAVAL EN LAS FLORES Las Flores vivió un fin de semana largo de Carnaval con intensa actividad deportiva, cultural y turística, resultado del trabajo articulado entre el Estado municipal, instituciones y organizadores privados, que permitió el desarrollo simultáneo de propuestas de gran convocatoria. La 2° edición de la Copa Nacional de Fútbol Infantil “Tino Costa” homenaje a “Mingo” Angelello fue uno de los ejes centrales: reunió a 48 equipos tanto locales como de distintos puntos de la provincia y el país, con más de 800 niños en competencia y 122 partidos disputados entre las tres categorías durante los cuatro días. Los encuentros se jugaron en los estadios de Ferro, el CEF y Juventud Unida, mientras que 16 establecimientos —entre clubes, instituciones educativas, polideportivos y centros recreativos— alojaron a las delegaciones. Asimismo, entre entradas, acreditaciones y participantes, se estima que entre 4.600 y 4.800 personas formaron parte activa del evento. La competencia contó con el acompañamiento de la Fundación Banco Provincia, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y la Subsecretaría de Deportes bonaerense, fortaleciendo el trabajo articulado y la proyección del deporte como política pública. En paralelo, los Carnavales Florenses convocaron a unas 10.000 personas a lo largo de cuatro noches, consolidándose como un espacio cultural y turístico de fuerte impacto y demuestra la importancia de sostener estos espacios de identidad y sentido de pertenencia. El Encuentro Jeepero, organizado por LOPCAR, reunió entre 60 y 70 vehículos provenientes de ciudades como Rauch, Azul, Cacharí, Tandil y Mar del Plata y alcanzó su mayor convocatoria el domingo con alrededor de 4.000 asistentes. En materia turística, se registraron 692 plazas hoteleras y extrahoteleras ocupadas —más de 100 por encima del año anterior— y 90 acampantes en el Parque Plaza Montero. En el sector gastronómico, un establecimiento relevado informó la atención de aproximadamente 5.500 personas entre el 13 y el 18 de febrero, lo que evidencia el fuerte movimiento comercial generado durante esos días. El balance general fue altamente positivo en términos deportivos, culturales, turísticos y económicos. La alta concurrencia de público, la destacada ocupación hotelera, el dinamismo gastronómico y la presencia de clubes y entidades de relevancia nacional consolidan a Las Flores como un polo atractivo para la organización de propuestas de gran escala. La planificación, el trabajo conjunto y el compromiso de la comunidad permitieron que la ciudad no solo fuera sede de importantes acontecimientos, sino también anfitriona de experiencias que fortalecen el entramado social y proyectan a nuestra ciudad hacia nuevas realizaciones en el futuro. Sin embargo, la actividad no se detiene, dado que este fin de semana se suman otros importantes acontecimientos que movilizarán a miles de vecinos y visitantes: 54° edición Corsolandia (21 y 22, 27 y 28 de febrero); Peña de los Parajes en el Almacen Tradicion DC de Newton (sábado 21); además de cenas show, bailes, talleres y distintos atractivos.

