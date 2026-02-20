Diferencia entre Yarará y Falsa Yarará: Naturaleza de Cerca despeja las dudas

Ante reiteradas consultas a sus redes sociales, «Dibu» Saavedra, creador del sitio web dedicado a explorar la fauna local, explicó que «en estos últimos días en Las Flores ha aparecido una especie de serpiente que la gente confunde con yarará y lamentablemente, por temor, estos ejemplares terminan muertos». Saavedra indicó más adelante que «la primera aclaración que quiero hacer es que no hay que matar a las serpientes. Y si fueran yararás, tampoco hay que hacerlo. En esta zona no habitan yararás así que probablemente es que los reptiles que te puedas encontrar no sean de esa especie». Finalmente, el joven sostuvo que «en algunos lugares conviven algunas especies. La Falsa Yarará tiene su piel cubierta de círculos negros. Cuando se siente amenazada enrosca su cola. La Yarará tiene dibujos distintos en su piel. Posee manchas como si fueran herraduras que forman como cruces. Por eso también la llaman Víbora de la Cruz. Cuando se siente amenazada enrosca su cola que hace una especie de temblequeo porque son parientes de la cascabel». Saavedra invitó a quienes tengan dudas a que les escriban a su muro.

