20 de febrero de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Colecta de útiles y ropa escolar

1 minuto de lectura
2 horas atrás Fm Alpha

El espacio Adelante Las Flores se encuentra abocado a una campaña para juntar ropa y útiles escolares en buen estado para el inicio del próximo ciclo lectivo. Los interesados deben enviar un mensaje por la red social Instagram a @adelante.las flores para coordinar el retiro correspondiente. «Posiblemente el próximo fin de semana antes del inicio de clases realizaremos una feria en la sede del Comité Radical», indicó el comunicado llegado a nuestra redacción.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

3 minutos de lectura

Néstor Ferreyra es el nuevo presidente de “Avícola del Sur del Salado”

8 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Diferencia entre Yarará y Falsa Yarará: Naturaleza de Cerca despeja las dudas

7 horas atrás Fm Alpha
6 minutos de lectura

BM – viernes 20 de febrero

8 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

3 minutos de lectura

Néstor Ferreyra es el nuevo presidente de “Avícola del Sur del Salado”

8 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Colecta de útiles y ropa escolar

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Diferencia entre Yarará y Falsa Yarará: Naturaleza de Cerca despeja las dudas

7 horas atrás Fm Alpha
6 minutos de lectura

BM – viernes 20 de febrero

8 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.