Colecta de útiles y ropa escolar

El espacio Adelante Las Flores se encuentra abocado a una campaña para juntar ropa y útiles escolares en buen estado para el inicio del próximo ciclo lectivo. Los interesados deben enviar un mensaje por la red social Instagram a @adelante.las flores para coordinar el retiro correspondiente. «Posiblemente el próximo fin de semana antes del inicio de clases realizaremos una feria en la sede del Comité Radical», indicó el comunicado llegado a nuestra redacción.

