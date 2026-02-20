Néstor Ferreyra es el nuevo presidente de “Avícola del Sur del Salado”

Avícola del Sur del Salado, una decana institución que tiene el compromiso de realizar en julio de este año, la gran muestra del ave de corral en Las Flores. La ONG, tiene la particularidad de integrarse por las localidades de Ayacucho, Rauch y Las Flores. Para comandar este año, ha sido electo el florense profesor Nestor Ferreyra, criador que ha tenido importantes distinciones a nivel nacional.

“Como presidente se elige a alguien que representa a la ciudad que va a organizar la próxima muestra, este año cumplimos con la Comisión del Sur del Salado 10 años de actividad interrumpido, sólo por pandemia y gripe aviar. Seguimos trabajando firmes y hemos conseguido también actualizar el estándar argentino después de muchos intentos…Lo que marca el estándar es las características propias de cada raza ya sea de aves pequeñas como aves estándar, dentro de todo eso, entra también lo que es las características que deben poseer, entra también lo que es respetar las razas tal cual son y algunos matices en función de nuestra idiosincrasia. Se ha invitado a todos los jurados de Argentina, también de Uruguay y así se hicieron reuniones en un montón de ciudades como Junín, La Plata, Bolívar, etc. Fue un trabajo arduo que aún continúa porque es dinámico, faltaban algunas variedades y razas y en abril nos seguiremos juntando para seguir con las correcciones, estamos muy enchufados con la actividad. Los matices son muy pequeños en función de los gustos de cada lugar, lo más importante es respetar la raza tal cual es. Por ejemplo, una raza que tenga 300grs. más o menos eso también entra dentro de la discusión…”Decía Ferreyra.

Sobre las habilitaciones de Senasa, dijo: “El tema permisos con SENASA hemos trabajado y el año pasado logramos que se abrieran las exposiciones con algunos requisitos para demostrar que hay sanidad. La actividad está plena y bien, lo importante es que SENASA nos conoció porque antes no nos conocían y vió que la cosa es seria y no descolgada, nos han incluido dentro de su reglamentación. Remarcaba.

Ante la llegada del gran evento en nuestra ciudad, dijo: “La Expo será en la Sociedad Rural (predio) el primer fin de semana de julio con entrada libre y gratuita. Va a empezar los últimos días de junio con la recepción de animales, luego la jura y viernes con la inauguración oficial y sábado y domingo el remate a martillo corrido. Ya estamos trabajando muy firmes y ya empezamos porque cuando querés acordar ya estamos encima. No nos ponemos quedar mucho con el tema…Por los 10 años de la institución no sé si habrá algún festejo o celebración, sólo la satisfacción que esto camina y camina bien, y con las tres ciudades que tienen la misma idiosincrasia como Las Flores, Ayacucho y Rauch. Así se demuestra que cuando hay intereses en común las cosas se pueden hacer bien. Esta exposición es la más importante del país y tal vez de Sudamérica y eso no deja de ser una gran satisfacción para la comunidad avícola de estas tres ciudades…Hay expositores de todo el país que vienen personalmente y otros que envían los animales, es muy importante porque genera un movimiento importante en la comunidad, es un objetivo nuestro fomentar el encuentro…” Comentaba en el final.

ESCUCHÁ EL AUDIO DE LA ENTREVISTA COMPLETA

About The Author