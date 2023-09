BM – viernes 22 de septiembre

FESTEJO DE PRIMAVERA EN LOS CENTROS La primavera es la manera que tiene la naturaleza de decir…festejemos!!!

Con motivo de la llegada de la primavera, los Centros de Promoción Comunitaria dependientes de la Secretaría de Desarrollo Humano, realizaron un colorido festejo junto a todos los niños que concurren a diario. Los Centros Este, Sur, Ositos Cariñosos, Norte, Oeste, Los Manzanares, Pardo y Jardín Maternal “Eva Perón” disfrutaron del 21 de septiembre con juegos, bailes, cosas ricas y la alegría que caracteriza tanto a los alumnos como al personal que se desempeña en cada una de las instituciones.

INAUGURACIÓN DEL NUEVO PARQUE DE JUEGOS INCLUSIVOS EN PLAZA SOL Este lunes 25 de septiembre a las 10.30 horas se realizará la inauguración del nuevo Parque de Juegos Inclusivos construido en la Plaza Sol de nuestra ciudad. Este proyecto que ya es una realidad fue gestionado por el municipio a través del Programa “A jugar a la Plaza” impulsado por la Fundación Banco Provincia. La propuesta promueve la creación de espacios de recreación en distintas plazas de municipios de la Provincia de Buenos Aires, instalando patios de juegos integradores para la primera infancia, diseñados para incentivar la actividad física y el contacto entre niños de todas las edades y de diferentes capacidades motrices. Para el desarrollo el Ministerio de Ambiente acompaña la propuesta incorporando vegetación nativa de la región en los alrededores de cada patio de juegos. Se invita a toda la comunidad a participar.

SE PINTÓ UN MURAL EN EL CENTRO DE PROMOCIÓN COMUNITARIA NORTE En el marco de la celebración por la llegada de la primavera, se realizó un mural en la pared exterior del Centro de Promoción Comunitaria Norte – Amparo Materno Infantil. Durante la jornada de festejo participaron alumnos del mencionado Centro y también del Centro Este que llegaron para compartir este día tan especial. El dibujo estuvo a cargo de la artista Guadalupe Cabrera y el mural fue pintado junto a los niños, docentes y todo el personal. El proyecto se desarrolló en conjunto entre las Secretarías de Cultura y Desarrollo Humano.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO «LOS TRENES NO DUERMEN» El locutor, periodista y docente de radio, Adrián Fernández, presentará mañana sábado en nuestra ciudad de Las Flores, su libro “Los trenes no duermen”, publicado recientemente por Editorial Sudestada. El acto, anunciado para mañana sábado 23 a las 11 de la mañana, se llevará a cabo en el edificio de la Estación Ferroviaria. El libro reúne 20 relatos y 7 fotografías en los cuales los trenes son protagonistas, directa o indirectamente. Personajes de ficción relatan historias reales ocurridas en tiempos duros para el ferrocarril, tanto para sus trabajadores como para los pueblos atravesados por las vías. “Los trenes no duermen” nace como homenaje a los trabajadores que tejieron la historia pujante del ferrocarril y deja la puerta abierta a la esperanza del regreso de los trenes ausentes. La ciudad de Las Flores, y en particular la estación del ferrocarril y sus trabajadores, son parte central de uno de los relatos. No es casual ya que el autor es tercera generación de ferroviarios; su padre, conductor de trenes nació y se crió en la ciudad hasta que se incorporó a la dotación de Remedios de Escalada. Y, en el caso particular de Adrián, fue su primer destino como ayudante de conductor al frente de un Tren General. Desde la gráfica, la docencia y la radio, el autor se ha propuesto mantener viva la memoria de la devastación y honrar las luchas obreras.

CONTINÚAN LAS INSCRIPCIONES PARA EL CURSO DE “CUIDADOR DOMICILIARIO DE PERSONAS MAYORES” La Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Sustentable, recuerda que se encuentran abiertas las inscripciones para el curso que se dictará en nuestra ciudad a partir del 7 de octubre. Se pueden inscribir en la Oficina de Empleo (Av. Manuel Venancio Paz 1114, ex fábrica Cattorini) en el horario de 8.30 a 14 horas. Podrán participar trabajadores de hogares de larga estadía, cuidadores particulares y todas aquellas personas interesadas. El requisito es tener 18 años en adelante. El objetivo, además de poder brindar nuevas herramientas de formación, es conformar una base de datos que luego pueda ser de consulta para quien requiera de la prestación. Se cursará de manera presencial los días sábados, en diferentes grupos. La parte teórica se trabajará en la Secretaría de Educación y la parte práctica en el Hogar de Ancianos del Hospital Zonal General de nuestra ciudad. El curso se llevará adelante tras las gestiones realizadas ante el Ministerio Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a través de la Oficina Municipal de Empleo, y se pondrá en marcha en articulación con la Dirección de Adultos Mayores de la Secretaría de Desarrollo Humano, la Secretaría de Salud Pública y el Hospital de Las Flores.

HOCKEY: LAS FLORES HARÁ DE LOCAL ANTE CLUB BANCARIO El próximo domingo se producirá un hecho histórico para el hockey de nuestra ciudad, ya que la primera división masculina de Las Flores Hockey recibirá a Club Bancario de Azul, en el marco de la cuarta fecha del torneo Clausura que organiza la Liga de Azul. El encuentro se desarrollará en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, a partir de las 12 horas, donde los florenses harán su debut en condición de local, teniendo la posibilidad de mostrarse en casa para lo cual sería gratificante el acompañamiento del público. Hasta el momento, nuestros representantes reúnen 5 unidades, producto de los empates 0 a 0 frente a Unión Azuleña y Huracán de Tres Arroyos; y el triunfo por 3 a 1 ante a River de Azul, con goles de Juan Cruz Benavídez Landaburú, Imanol Rincón y Marcos Wagner. De esta manera ocupan el tercer puesto, detrás de Unión Azuleña y Huracán de Tres Arrayos (ambos con 7), cerrando la tabla de posiciones River y Boca de Azul con 0.

La entrada es libre y gratuita.

VACUNACIÓN CONTRA LA FIEBRE HEMORRÁGICA EN LA EXPO RURAL 2023 Agentes sanitarios de la Secretaría de Salud Pública, acompañados de promotores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Zoonosis Rural de Azul, estarán llevando adelante una Campaña de Vacunación contra la Fiebre Hemorrágica Argentina para todas aquellas personas que así lo requieran. La misma se llevará a cabo este sábado 23 de septiembre de 10 a 17 horas en el marco de la Exposición Rural de Las Flores. La provincia de Buenos Aires es una zona endémica y no estamos exentos de tener algún que otro caso principalmente en la ruralidad y por eso de la importancia de la vacunación. La Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA) es una enfermedad viral aguda grave, producida por el virus Junín transmitida por el contacto directo con roedores o inhalación de excretas de roedores infectados. Está limitada a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y de La Pampa, en Argentina.

