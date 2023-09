Malas costumbres

Tal vez un relax pueblerino, pero la realidad es que también no deja de ser una falta de respeto a la vida, un desentenderse de que hay que tener una conducta responsable cuando se viaja en cualquier sistema mecánico que traslada personas. Como hemos dicho, baja el porte del vehículo, baja la calidad del manejo mayormente. La escena que mostramos es un clásico que se da por un exceso de confianza, como que nada va a pasar, manejos erráticos en zig zag son los que se ven a diario, a parte de limitar el transito de los vehículos que vienen atrás. Será que quien maneja la moto o las bicicletas, no manejan autos ? decimos esto como para que se saquen conclusiones de lo que significa el manejar diversos vehículos, no habrá que profundizar esto en las escuelas ? Recordemos que desde la bici, gran parte pasa la moto con la mala costumbre enquistada.

