BM – viernes 25 de julio

LA COPA JOVEN YA ESTÁ EN MARCHA Y ARRANCÓ CON TODO Este jueves se jugó la primera disciplina: Fútbol en el Complejo La Terraza, con partidos muy parejos, goles destacados y mucho aliento desde las tribunas.

Los resultados de la jornada fueron los siguientes:

1° Dante Alighieri – 10 pts

2° Secundaria 1 (Media) – 9 pts

3° Secundaria 2 (Normal) – 8 pts

4° Secundaria 4 – 7 pts

5° San Miguel – 6 pts

Cada escuela dejó todo en la cancha, y la tabla ya empezó a tomar forma, pero esto recién arranca.

La edición 2025 sigue hoy con básquet en el CEF N°6 a las 14 hs. ¡Vengan a alentar a su equipo favorito y vivir esta fiesta!.

VACACIONES DE INVIERNO EN LAS FLORES: “ESCUELA DE BRUJAS” SE PRESENTA EN EL TEATRO ESPAÑOL Viernes 25 y sábado 26 de julio a las 16 horas en el Teatro Español: “ESCUELA DE BRUJAS”, musical infantil lleno de magia, humor y diversión con canciones originales, coreografías divertidas y personajes encantadores. Entradas disponibles en la Boletería del Teatro:

– Viernes 25 de julio $15.000 en Promo 2 x 1 (ingresan un menor y un mayor)

– Sábado 26 $15.000 por persona

NUEVO CURSO EN PUNTO DIGITAL: EDICIÓN DE IMÁGENES EN PHOTOPEA Desde Punto Digital se abre un nuevo curso abierto para todo público. En esta oportunidad se realizará una capacitación de edición de imágenes por capas en “Photopea”, un editor en línea, libre y gratuito. Para eso, el único requisito es que los interesados tengan un conocimiento previo básico en el uso de computadoras y celular. El mismo, dará inicio el miércoles 30 de 10 a 11 horas, en la sede de Punto Digital( Secretaría de Educación. Av. Gral. Paz y Alem, subsuelo).

Las clases se realizarán todos los miércoles, durante cinco semanas. Este curso busca que los participantes aprendan a trabajar en capas, para editar fotografías así como crear desde cero sus propios afiches, tarjetas y demás imágenes.

Photopea es un editor online gratuito que ofrece una amplia gama de herramientas para la edición y el diseño gráfico.

Los interesados podrán inscribirse ingresando al siguiente link: https://forms.gle/f4ZF9UwX2dAC2XbdA o de lunes a viernes de 8 a 14 horas, en Punto Digital.

PADEL: FIORELLA PROPATO SAN MARTÍN CONVOCADA NUEVAMENTE A LA SELECCIÓN ARGENTINA DE PADEL Y CAMPEONA DEL QUINTO SELECTIVO DE MENORES – Maitén Giacoia Puente también cumplió una excelente actuación al adjudicarse el subcampeonato en el Selectivo de Menores La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaría de Deportes y Cultura, destaca el espectacular presente que está atravesando Fiorella Propato San Martín. La joven de 17 años, quien alterna su residencia entre España y Las Flores, recibió su segunda convocatoria a la Selección Argentina de Padel que disputará la semifinal de la “American Padel Cup” desde el 29 al 31 de agosto en Mexico, donde el combinado “albiceleste” enfrentará a los dueños de casa. En este evento los equipos están integrados por 12 jugadores: 3 Sub 18 y 3 de la máxima categoría, en ambos casos masculino y femenino, disputándose 9 partidos (dos de cada división y uno de categoría máxima). Con respecto a la otra semifinal, los protagonistas serán Chile y Brasil. Por otro lado, Fiorella y Francesca Floriani (San Luis) se impusieron en la quinta fecha del Selectivo Nacional de Menores, exclusiva para la categoría Sub 18 “A”, que se desarrolló en Córdoba, luego de superar en la final 6/2 y 6/2 a la jugadora de nuestra ciudad Maitén Giacoia Puente – quien realizó un magnífico torneo – y Agustina Martínez. En cuanto a la participación de los demás jugadores florenses, las posiciones alcanzadas fueron: Nehuén Giacoia Puente (Sub 14 “A”) y Santino Propato San Martín (Sub 16 “A”) llegaron a octavos de final, mientras que Emma Di Tullio (Sub 18 “A”) y Ayrton Rechuze (Sub 12 “A”), a pesar de desplegar un interesante nivel de juego, no superaron la zona clasificatoria. Una vez culminado esta instancia, resta jugarse el Máster Final del 15 al 18 de agosto en Buenos Aires. Debemos consignar que por intermedio de los Selectivos, se busca conformar la Selección Argentina de Pádel de Menores que disputará el Mundial en Reus, España, del 29 de septiembre al 4 de octubre de 2024.

About The Author