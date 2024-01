BM – viernes 26 de enero

LA PRÓXIMA SEMANA SE REALIZARÁ LA FUMIGACIÓN EN NUESTRA CIUDAD En virtud de lo comunicado la semana pasada, la Secretaría de Salud Pública informa que el martes 30 y el miércoles 31 de enero del corriente año, los equipos del Departamento de Control de Vectores y Plagas del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires realizarán la fumigación en nuestro distrito. Desde el área se intensificó el pedido del servicio por la importancia de contar con la fumigación dada la época y por la proliferación de enfermedades transmitidas por mosquitos en el territorio bonaerense y en el país en general. Asimismo, se realizó la solicitud debido a que días atrás, había sido confirmado un caso de encefalitis equina en una persona oriunda de Tandil que se encuentra trabajando en un campo del Partido de Las Flores y que había presentado síntomas. En este sentido, cabe destacar que la persona ya está en recuperación y la familia se encuentra bien. Se recuerda que la fumigación acciona solo sobre el mosquito adulto, por lo que no resulta efectiva para la eliminación de huevos y larvas. La otra acción muy importante, es mantener las medidas de prevención a tener en cuenta en los hogares y en las áreas peridomiciliarias: vaciar, girar, tapar, desechar todos los objetos que acumulen agua así el mosquito no tiene donde colocar sus huevos para reproducirse. Asimismo, se solicita a la comunidad prestar atención en el momento de la fumigación en su zona para no obstaculizar el trabajo de los agentes.

IMPORTANTES GESTIONES El intendente Alberto Gelené se dirigió a Vialidad Nacional, responsable de supervisar al concesionario Corredores Viales a cargo del mantenimiento de Ruta 3, con motivo del estado de la ruta en general pero específicamente para solicitar una pronta reparación del ahuellamiento en el Paso a Nivel en el kilómetro 185.

26 DE ENERO: DÍA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Hoy se conmemora el Día Mundial de la Educación Ambiental y desde la Secretaría de Producción, Turismo y Ambiente queremos recordar por qué es importante la Educación Ambiental Integral. La educación ambiental desempeña un papel crucial en la promoción de un desarrollo sostenible que fomente la justicia ambiental y social. En Argentina, esta importancia se ve respaldada por políticas públicas que reconocen el derecho a un ambiente sano, establecen la educación ambiental integral y fomentan el cuidado del ambiente. Estas políticas están vinculadas a acuerdos y compromisos internacionales que buscan abordar problemas ambientales globales, como lo es el cambio climático. Como ciudadanos, podemos reconocer que la educación ambiental es importante porque:

-Es Informativa: Proporciona información sobre las problemáticas ambientales locales y globales, brindando a la sociedad el conocimiento necesario para comprender y defender nuestros derechos ambientales.

-Es Creadora: Forma ciudadanos con conciencia ambiental, para que puedan participar activamente en la toma de decisiones, exigiendo a los gobernantes que adopten medidas más sostenibles y cumplan con la legislación nacional y los compromisos internacionales.

-Es Inclusiva: La educación ambiental no sólo abarca todos los niveles educativos, sino que se extiende a toda la sociedad, garantizando que la conciencia ambiental sea cultivada desde temprana edad hasta la adultez.

-Es Insertiva: Considera al estudiante como parte integral del sistema social moderno, promoviendo una comprensión de las normas sociales y fomentando la participación activa en la construcción de un futuro sostenible.

-Es Preventiva: Ofrece herramientas y paradigmas para establecer hábitos favorables al ambiente, previniendo impactos negativos sobre el ambiente y fomentando prácticas responsables.

-Es Funcional: Articula a los actores de la población y sus instituciones, promoviendo la colaboración entre el Estado, las industrias y la sociedad para alcanzar objetivos ambientales comunes.

-Es Cultura Universal: Los problemas ambientales y su abordaje son de interés global, haciendo que la educación ambiental contribuya a la construcción de una cultura universal centrada en la sostenibilidad.

Por todo esto, la educación ambiental es fundamental en Argentina para garantizar el derecho a un ambiente sano, cumplir con la legislación nacional e internacional, y fomentar la participación ciudadana en la preservación del ambiente y los recursos naturales. El desarrollo de una conciencia ambiental sólida es esencial para construir una sociedad comprometida con la sostenibilidad y el cuidado del planeta.