Carlos Cattorini: “Hay desbalances que son totalmente adversos y no benefician el desarrollo productivo”

En los estudios de LA RADIO, dialogamos esta mañana con el Pte. de la Liga del Comercio de Las Flores y Pte. de Remsal ante los cambió que generaría la ley ómnibus. Ante esto, Remsal expresó una alternativa ante un comunicado difundido días pasados en distintos medios y que se hizo llegar a distintos legisladores.

“Estamos en el mismo país con expectativas diferentes…En términos reales, hasta ahora lo que más cambió fueron los precios en góndolas, pero se abre una posibilidad que puede ser muy buena si se logra hacer viable una serie de reformas que creemos son necesarias… Veníamos planteando una serie de cambios en lo impositivo, en lo comercial. A nivel industrial también pedíamos modificaciones en factores como lo energético. Hubo falencias por la desinversión que hubo en el estado. En Capital tanto la nafta como el transporte está más barato que en el interior de la provincia y todo el transporte que entra a Buenos Aires carga ahí y no carga en Las Flores, hay desbalances que son totalmente adversos que no benefician el desarrollo productivo. A grandes rasgos hay diferencias superiores al 30% en lo energético. Son temas que hay que debatir con mucho detalle…” Comentaba.

“En esta instancia tenemos un gobierno de una fuerza política nueva, es asombroso, una fuerza política que hace dos años casi no existía y ahora una elección ganada con el 56 % de los votos. Eso es por un lado engañoso porque muchos lo votaron nor porque estuvieran apoyando todas las propuestas de esa fuerza, sino que estaban en desacuerdo con lo que había, eso se refleja en parte en el congreso porque hay fuerzas que tienen mayor representación que el partido gobernante… Hay que buscar un equilibrio entre las propuestas que van en buen sentido de achicar el gasto público, sacar al estado en actividades que no tienen por qué estar. Hay ciertos aspectos que se deben manejar con cuidado. La banca pública cumple un rol muy importante porque hay ciudades que no tendrían actividad si no fuera por el Banco Nación. Hay lugares donde hay un solo banco privado, como mucho…En esas actividades es muy importante ver cómo se maneja el Banco Nación, tiene mucho para mejorar en cuanto a cercanía al cliente o manejo más profesional. Se han dado créditos a empresas que exceden lo que era la capacidad crediticia como el Grupo Yoma o la cerealera Vicentin, eso no debería pasar en el futuro…Si eso se mantiene en la esfera pública tendría que tener un directorio con acuerdo del Senado y no nombrado por el Ejecutivo. En un esquema más profesional es sostenible mantener una banca pública en condiciones competitivas y ágiles. Tiene que haber un plan de negocios del Banco Nación, lo que pretende ganar y el destino de sus utilidades. Se justifica el desafío de agiornarlo y mantenerlo. En su tiempo cumplió una tarea fundamental en el desarrollo del país. Fue una herramienta muy buena, hay que modernizarla y que esté a la altura del desafío…” Por otro lado, dijo: “Hay cosas que no tienen sentido como Fabricaciones Militares por más que la consideremos estratégica. Hoy eso está obsoleto, si necesitas algo lo tenés que comprar afuera. Hay sectores enteros que hay que reconvertir. Lo que es viable privatizarlo con ciertas reglas, porque esas pérdidas que afronta el Estado las pagan los pobres del país que sostienen al estado…” El licenciado también se expresó por los subsidios que ha dado el Incaa, dijo: “Hubo 214 producciones de cine de los cuales 98 apenan superaron los 1000 espectadores…Las 116 restantes el Estado les dio subsidios de hasta 300.000 dólares y no iba ni la familia a ver esas películas. La mitad de los fondos que el INCAA recauda con un impuesto que pagamos con la entrada de cine, se gasta en pagar los sueldos y gastos del instituto. El resto se destina a películas que en un gran porcentaje no las ve nadie. Teniendo el 50% de la cantidad de estrenos del año, si miramos la concurrencia de público a las películas argentinas es del 10 %. Hay una asimetría entre lo que se gasta y lo que se produce y no tiene la respuesta esperada. El instituto de cine debería seguir existiendo, pero lo que sí hay que analizar todos los años los resultados y ver qué objetivos se consiguieron y cuáles no. Y los que están al frente que se hagan cargo. Cuando hay déficit lo cubre el Estado, son recursos que tendrían que ir destinados a otras cosas. Objetivos que le cambien la vida a la gente..” comentaba.

Nosotros desde Remsal, decimos: “Estamos planteando que las PYMES deberíamos tener un régimen especial. Todo lo que es producción intensiva en capital está en manos mayoritariamente de las grandes empresas, lo que somos intensivos en mano de obra somos mayoritariamente PYMES. Nos encontramos con un mercado que la mitad de la ocupación no está registrada…. ¿Qué conquista social tiene esa gente? cero. Para los nuevos empleados tengamos un período de prueba de 12 meses porque hay que capacitarlos y salen muy mal preparados del ámbito educativo. Hay que hacer la capacitación, probar. Es un costo que la empresa asume desde el primer día. Si lo hace bien puede ser una inversión. El período de prueba no es sólo para despedir al empleado, si no funciona sino que estamos pidiendo que durante ese lapso se puede bajar las cargas sociales que el empleador debe pagar…El que tiene derechos adquiridos los mantiene… Lo que se está planteando en el DNU y queremos que se haga por ley y no por decreto para más seguridad jurídica es que se saquen las multas y disposiciones que se pusieron porque eso es aprovechado por la industria del juicio para negociar honorarios que igualan el costo de la indemnización en muchos casos…El tema de la filiación obligatoria, no tiene sentido sostener todo un esquema que en muchos casos no le da servicios al trabajador…cuántos de los sindicalistas pueden justificar el patrimonio que tienen…? Finalizando y a modo de primicia, dijo: “Hemos firmado con la Cooperativa un convenio por el cual la Liga, a partir de la próxima semana, cobrará la factura de energía y futurtel, a todos los abonados de la cooperativa sean o no socios de la Liga…Tenemos en promedio 300 socios adherentes y la idea a futuro es reformular todo ese tema. Por ahora comenzaremos con esa incorporación.” Remarcaba.

Audio de la entrevista al lic. Cattorini