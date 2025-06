BM – viernes 6 de junio

INCLUSION LABORAL Y AUTONOMÍA: EL ÁREA DE DISCAPACIDAD PRESENTE EN UNA CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA “VIDA EN COMUNIDAD” La Dirección de Discapacidad, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano, participó de la jornada de capacitación destinada a organizaciones y municipios para la implementación del Programa Vida en Comunidad. Dicho encuentro fue generado desde la Dirección de Promoción de Derechos para las Personas con Discapacidad, perteneciente al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires. En la jornada se realizaron intercambios de experiencias y proyecciones a futuro, como así también se tomó conocimiento del funcionamiento de la Asociación Azul, por la vida independiente de las personas con discapacidad de la Ciudad de La Plata, la cual está conformada por Personas con Discapacidad. A dicha jornada concurrieron: Manuela Cieza, Guillermina Sarda y Lucas Veiga. Recordamos que, mediante la firma de un convenio, la Municipalidad de Las Flores adhirió a este Programa que tiene como objetivo acompañar a las personas con discapacidad para que puedan seguir capacitándose y realizar tareas en empresas, comercios para lograr así una autonomía laboral, personal y comunitaria, generando oportunidades de igualdad en estos ámbitos.

7 DE JUNIO: DÍA MUNDIAL DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS El Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos se conmemora cada 7 de junio con el objetivo de crear conciencia y promover prácticas seguras en la manipulación de alimentos, con el fin de garantizar que puedan consumirse sin riesgos para la salud. De esta manera, se busca reducir el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por los alimentos (ETAs), que constituyen un importante problema de salud pública en todo el mundo. La inocuidad de los alimentos implica un conjunto de condiciones y medidas que deben aplicarse a lo largo de toda la cadena alimentaria: desde la producción y el procesamiento, hasta el almacenamiento, la distribución, la preparación y consumo de los alimentos. Estas acciones permiten prevenir la contaminación con agentes biológicos, químicos o físicos que podrían afectar la salud de quienes los consumen. Desde la Dirección de Bromatología difundimos las cinco claves para una correcta manipulación de los alimentos, recomendadas por la Organización Mundial de la Salud:

1. Mantener la limpieza. Lavarse siempre las manos antes de preparar alimentos y con frecuencia durante su manipulación, así como después de ir al baño. Limpiar y desinfectar todas las superficies, utensilios y equipos usados. Evitar la presencia de insectos, roedores u otros animales en la cocina o zonas donde se manipulan alimentos.

2. Separar alimentos crudos y cocidos. Evitar la contaminación cruzada utilizando utensilios y tablas de cortar diferentes para alimentos crudos y cocidos. Almacene los alimentos en recipientes separados para evitar el contacto entre crudos y cocinados o listos para consumir.

3. Cocinar completamente los alimentos. Asegurarse de que todos los alimentos, especialmente carnes, aves, pescados, huevos y productos de origen animal, alcancen temperaturas internas adecuadas para eliminar microorganismos nocivos. Los alimentos deben recalentarse completamente antes de ser consumidos.

4. Mantener los alimentos a temperaturas seguras. No dejar alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de dos horas. Mantener los alimentos perecederos refrigerados a menos de 5 °C y los calientes por encima de 60 °C hasta su consumo. No descongelar los alimentos a temperatura ambiente: usar la heladera o el microondas.

5. Usar agua y materias primas seguras. Usar agua potable para preparar alimentos y para la higiene personal. Seleccionar productos frescos y seguros. Consumir leche y derivados pasteurizados, y lavar cuidadosamente frutas, verduras y hortalizas, sobre todo si se van a consumir crudas.

La implementación de estas cinco claves en el manejo diario de los alimentos puede reducir significativamente el riesgo de ETAs y contribuir a una alimentación más segura y saludable. La educación y la concientización sobre la inocuidad alimentaria son herramientas fundamentales para proteger la salud pública.

JUEGOS BONAERENSES: EL FÚTBOL TENIS LE DIO EL PUNTAPIÉ INICIAL A LA FASE LOCAL DEPORTIVA El Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner” fue escenario ayer del comienzo de la instancia Local deportiva de los Juegos Bonaerenses. En la oportunidad se disputó la disciplina Fútbol Tenis, contándose con un importante marco de jugadores que protagonizaron vibrantes encuentros a lo largo de una extensa jornada. Debemos consignar que los clasificados al Regional fueron: Jazmín Astaburuaga y Lucía Biazutti (Sub 15), Malena Canosa y María Emilia Felice (Sub 18), Bautista Taraborelli y Velentino Carrozzi (Sub 15) e Ian Izquierdo y Thiago Maciel (Sub 18).

LLEGA EL II ENCUENTRO PROVINCIAL DE ESCRITORES CIUDAD DE LAS FLORES CON DISTINTAS ACTIVIDADES Este sábado 7 de junio se realizará el II Encuentro Provincial de Escritores Ciudad de Las Flores, con grandes referentes de la literatura bonaerense. Se contará con la presencia de: Francisco Lopez (Las Flores), Carla Amicarelli (Ayacucho), Eduardo Navascues (Mar del Plata), Iván Engels (Quilmes), Angel Sergio Pinedo (Lanús), Analía Damperat (Las Flores), Diego Tusq (Tandil), Verónica Vargas (Ayacucho), Matias Rodolfo Ruiz (Banfield) y José María Iarusi (Benito Juárez). Además, habrá rondas de lectura con más escritores florenses, charla sobre IA y Filosofía a cargo del filósofo Tomás Balmaceda y un show musical de cierre con Santiago De Felipe.

El Encuentro tiene como objetivo ser un lugar donde encontrarse a compartir ideas, experiencias y potenciar las actividades que contribuyan a reafirmar la cultura abrazando la palabra. Se realizará en la Municipalidad de Las Flores, en los Salones Rojo y Blanco. A continuación, compartimos el link donde se podrá visualizar el Cronograma completo del II Encuentro de Escritores: https://www.instagram.com/p/DKkFjhcgynV/?igsh=MW0zb3ZnYWliOXZycA==

