BM – viernes 8 de agosto

MESA INTERSECTORIAL DE GÉNERO: NUEVOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DE ACCIONES TERRITORIALES EN PARAJES RURALES Se llevó a cabo una nueva reunión de la Mesa Local Intersectorial de Atención y Prevención de la Violencia por Motivos de Género. Del encuentro participaron representantes de la Dirección de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia con su equipo técnico y equipo de Masculinidades; Dirección de Niñez y Adolescencia; ambas Direcciones pertenecientes a la Secretaría de Desarrollo Humano. También referentes de la Dirección de Comunicación; Dirección General de Protección Ciudadana; Honorable Concejo Deliberante; Hospital Zonal; personal policial de la Estación Comunal, equipo interdisciplinario de la Comisaría de la Mujer y la Familia y el CPA. Durante la jornada, que tuvo lugar en la Secretaría de Educación, se trabajó sobre la implementación del nuevo convenio impulsado por la Dirección de Género y Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, denominado Alerta 911, el cual permitirá la utilización de botones antipánico con funcionamiento en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires y CABA, fortaleciendo así los dispositivos de protección para personas en situación de violencia de género. Además, se planificaron futuras acciones territoriales en el paraje Rosas, orientadas a la prevención de la violencia por motivos de género. Entre ellas, se proyectaron actividades como cine debate, charlas y espacios de reflexión, tomando como referencia experiencias anteriores en contextos de ruralidad, y evaluando nuevas posibilidades de intervención articulada. Esta instancia reafirma la importancia del compromiso compartido entre las distintas áreas e instituciones, y la necesidad de seguir construyendo respuestas integrales a través del trabajo mancomunado y sostenido, con una mirada territorial, con enfoque de derechos y perspectiva de género.

SE PRESENTA “AMORFO” EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN MUSICAL La Secretaría de Deportes y Cultura continúa promoviendo el desarrollo de nuestros artistas con la realización sostenida en el tiempo del Taller de Producción Musical que encabeza el profesor David “Chicky” Noguera. A partir de este domingo 10 de agosto a las 19 horas, en la plataforma digital de YouTube, podrá escucharse el trabajo musical de “Amorfo”. Este artista florense empezó con lo instrumental en Pandemia; se inició escribiendo y quiso dejar plasmados esos escritos en la música.

El Taller brinda a los solistas vocales o instrumentales la posibilidad de proporcionarles las pistas musicales necesarias creadas y grabadas dentro del programa de 30 horas estipulado. Allí se incluyen: post-producción, arreglo musical, grabación, mezcla y master, por lo que el artista se encontrará con un trabajo de alta calidad hecho de manera gratuita. Esta gran producción hecha por el artista florense podrá ser disfrutada por toda la comunidad a través del siguiente link: https://youtu.be/uXcFi95cxhU

ESTE DOMINGO 10 CELEBRAMOS EL DÍA DE LA NIÑEZ CON EL SHOW DE HUGO FIGUERAS El Teatro Español será anfitrión este domingo 10 de agosto de la celebración por el Día de la Niñez con una propuesta para toda la familia. La jornada se llevará a cabo a partir de las 17.30 horas con el show de Hugo Figueras. Además, habrá pochoclos, torta y chocolatada para compartir, realizado por personal de las áreas que integran la Secretaría de Desarrollo Humano. Con entrada libre y gratuita, el espectáculo de Hugo Figueras llega con música, juegos y mucha diversión. El artista, nacido en Realicó, provincia de La Pampa, cuenta con una amplia trayectoria y recorrida por distintos escenarios del país donde entretiene con su guitarra, acordeón, violonchelo y todo su talento. Se invita a toda la comunidad florense a acompañar el festejo por el día de los niños y las niñas en la sala del histórico edificio de la avenida Carmen 614.

