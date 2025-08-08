8 de agosto de 2025

Fútbol de inferiores: se juega este sábado la segunda fecha

Fm Alpha

(ver cronograma de partidos) Desde las 10hs. se jugará este sábado la segunda fecha de la fase inicial de las divisiones inferiores del fútbol local (Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Reserva) en diferentes escenarios. En el estadio de Atlético jugará el local ante Juventud Deportiva mientras que en el «27 de abril» Ferro esperará la visita de El Taladro. En el estadio del CEF Nro. 6 se enfrentarán Barrio Traut-Juventud Unida. Finalmente en el predio de El Hollín se verán las caras el «carbonero» y Avellaneda únicamente en Sub-9 y Sub-11 ya que los «rojitos» aún no cuentas con el resto de las categorías. La primera fecha, postergada por la lluvia el pasado fin de semana, será reprogramada.

