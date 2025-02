Boletín municipal de hoy viernes

ESTE FIN DE SEMANA LLEGA LA EDICIÓN 2025 DE CORSOLANDIA

Este fin de semana el carnaval infantil de Las Flores promete volver a brillar como en sus mejores noches. El sábado 8 y domingo 9 de febrero desde las 20 horas, la avenida General Paz entre Avellaneda y Alem, estará teñida de color y alegría.

Las carrozas, disfraces y la algarabía de los más pequeños, acompañados por sus familias, formarán parte de Corsolandia, un evento que cumple 53 años de encuentros y que se prepara para hacer vivir lindos momentos a quienes serán partícipes de esta fiesta popular carnavalesca.

Se espera que el público, como lo ha hecho todos los años, vuelva a acompañar la realización de Corsolandia.

La comisión directiva del carnaval infantil, con un fuerte apoyo de la Municipalidad de Las Flores, ha trabajado mucho para que esta fiesta popular tenga el merecido éxito que siempre ha acompañado su andar dentro de nuestra comunidad y de la región.

COPA NACIONAL LAS FLORES TINO COSTA: LA CIUDAD SE POSICIONA PARA SER ANFITRIONA DE UN GRAN EVENTO QUE PROMETE SER INOLVIDABLE

El deporte más popular del mundo ocupará en los próximos días en Las Flores un lugar de relevancia, cuando los días 13, 14, 15 y 16 de febrero se dispute la Copa Nacional de Futbol Infantil Tino Costa.

Un torneo ideado y gestado por el Gobierno Municipal, a través de distintas áreas, y que ha mostrado la participación de varios referentes de clubes locales y personas vinculadas al futbol local.

La Copa Nacional no solo estará estrechamente vinculada a lo futbolístico, sino que atravesará muchas cuestiones favorables relacionadas a la continua búsqueda de un mayor posicionamiento de nuestra ciudad, que por medio de quienes desde el plano institucional conducen su destino, piensan permanentemente en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

Con más de 50 equipos participantes de categorías infantiles y pre adolescentes, con un trabajo previo de mucha demanda, acciones y organización, ayer por la noche en el Salón Rojo se realizó el fixture del torneo que contará con la participación destacada de clubes como Boca Juniors y River Plate, San Lorenzo de Almagro, Lanús, Banfield, Vélez Sarsfield, Independiente de Avellaneda y Estudiantes de la Plata.

Además clubes de la región y de Las Flores con un pasado y un presente más que importantes en el desarrollo del futbol de la provincia de Buenos Aires.

El torneo traerá consigo mucha gente de otras localidades que acompañarán a los diferentes planteles y que, en estos cuatro días, le darán una particular fisonomía a las calles de nuestra ciudad. A partir de esto, en la tarea organizativa, se han tenido en cuenta las cuestiones relacionadas con el hospedaje, la gastronomía y lo comercial ante la llegada de un público que necesitará de los servicios que puede brindar la comunidad florense.

La ciudad de Las Flores se prepara para ser anfitriona de una verdadera fiesta del fútbol donde se premiará también el comportamiento de los futbolistas y de las delegaciones, un hecho que conforma el espíritu de la realización de este torneo.

Los florenses se preparan para ser partícipes y testigos de un fin de semana inolvidable. Para no perdérsela.

