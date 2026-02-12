Boletin Municipal: Estudiá en Las Flores – Propuesta de la Universidad de Quilmes

ESTUDIÁ EN LAS FLORES: PROPUESTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES

La Secretaría de Educación y Cultura, informa a la comunidad que se encuentra abierto el proceso de preinscripción a las Carreras Universitarias virtuales que integran la Oferta Académica 2026, en el marco del convenio de cooperación educativa vigente con la Universidad Nacional de Quilmes.

La inscripción se realiza en dos etapas:

1. Preinscripción: Las personas interesadas deben completar un formulario, posteriormente recibirán la información necesaria para continuar el trámite.

https://forms.gle/4FnC86SVypBqPhUm8

2. Inscripción oficial al Campus UNQ

Luego de la preinscripción, se enviará un link oficial de la Universidad Nacional de Quilmes, donde cada aspirante deberá ingresar, seguir el instructivo y completar todos los datos solicitados para finalizar la inscripción definitiva al Campus Virtual de la UNQ.

Este paso es obligatorio para quedar correctamente inscripto/a en la carrera elegida.

La oferta académica incluye las siguientes propuestas universitarias:

* Licenciatura en Administración

* Contador Público

* Tecnicatura Universitaria en Ciencias Empresariales

* Licenciatura en Gestión del Comercio Internacional (CC)

* Licenciatura en Turismo y Hotelería (CC)

* Licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades (CC)

* Licenciatura en Educación (CC)

* Tecnicatura Universitaria en Gestión de Medios Comunitarios

* Licenciatura en Geografía (CC)

* Licenciatura en Artes y Tecnología (CC)

* Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en el Trabajo

En el marco de una política educativa que promueve la formación superior como un derecho y una herramienta clave para el desarrollo local, se acompaña a las y los estudiantes durante todo el proceso de inscripción y con un importante aporte del Municipio en las cuotas.

Por consultas, dirigirse a la Secretaría de Educación y Cultura, Av Gral. Paz y Alem 1er. piso, por mail a educacion@lasflores.gob.ar o por WhatsApp 2244-464216.

TENIS: VLADIMIR LEONE EN EL ABIERTO NACIONAL DE GRAL. BELGRANO

La Secretaría de Deportes hace mención a la participación de Vladimir Leone en el Torneo Abierto Nacional de Tenis, que se desarrolló en General Belgrano.

El florense, que interviene en el circuito juniors de la AAT en la categoría Sub 16, pasó las dos rondas clasificatorias y perdió en octavos de final contra un rival de Salta que se encuentra en el puesto 70 del ranking nacional.

Debemos consignar que Vladimir regresó este año a la competencia, luego de 5 meses, debido a una lesión que superó con perseverancia y constancia, enfocándose ahora en diferentes torneos.

Entre ellos se destacan los M15 que otorgan puntos ATP y abren las puertas al profesionalismo, objetivo por el cual trabaja día a día, sin hacer hincapié en resultados, teniendo solo en mente aprender y desarrollarse.

